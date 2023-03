O'Store Day vai reunir fãs de tênis na Avenida Paulista

Foto: O'Store/Divulgação

A Avenida Paulista, que já fica fechada aos domingos como área de lazer, terá um point a mais de encontro no próximo domingo, dia 5, das 10h às 16h. A tradicional loja de roupas street e sneakers O'Store vai realizar o O'Store Day, que tem como objetivo reunir todas as tribos de sneakerheads e do streetwear e oferecer essa diversidade ao público geral, já que o evento estará aberto a todos. Várias frentes da cultura de rua estarão lá como atrações, a exemplo do breakdance, grafite, hip hop e basquete.

O som vindo das picapes dos DJs vai animar o público durante todo o evento, que ainda vai ter a presença de artistas e influencers interagindo durante todo o dia. Uma curadoria com tênis raros vai fazer brilhar os olhos quem ama os sneakers. As marcas parceiras da loja também irão brindar os visitantes com atrações que são os DJs da Converse e o DJ e Drummer Duo trazido pela Stance para unir melodias digitais ao universo analógico.

A Puma terá um espaço para apresentações de crews de B Boys e Jam Session que terão votação do público para a melhor performance. A Adidas vai oferecer duas ativações. Uma será a customização de produtos pelo artista Carne que serão distribuídas como premiação para o público. A outra é uma cesta de basquete móvel que será usada para os visitantes fazerem pontos para trocar por brindes, como a limpeza do sneaker por profissionais da D Protect.

A Vans também terá entrega dupla. O artista de street art Leandro Ferraz customizando produtos e uma máquina pega tênis que terá cinco modelo com o cupom dourado cujo ganhador receberá uma arte exclusiva. A Fila vai ter uma máquina de fotos que vai imprimir registros na hora.

Já a Asics vai ter o lançamento do Gel-NYC criado em collab com o diretor criativo da Awake, Angelo Baque. E também montou um bar com menu e temática de sneaker, que será exclusivo para convidados com vale drinks dentro da loja. Fora isso, o evento terá ainda uma máquina de bordado para personalização de boné da New Era, um Sk8-Hi da Vans inflável e o Big Foot da Monster.

Serviço: 05/03 / Av Paulista, 2001, lojas 36 e 37 / 10h às 16h