ÖUS e Logitech lançam versão limitada do tênis Söusa

A ÖUS, marca brasileira enraizada na cultura do skate desde sua fundação em 25 de agosto de 2008, une forças com a Logitech, gigante suíça com mais de 40 anos de história, para lançar a collab de um tênis, o Söusa, nova silhueta da marca, e de um boné 5Panel, que serão lançados no próximo sábado, dia 27. O Söusa custa R$ 599,90 e o 5Panel, R$ 159,90.

Essa parceria, que nasce da convergência entre dois mundos aparentemente distintos, que são o skate e a tecnologia, promete transcender barreiras e furar a bolha sneakerhead. O que por si só já torna a collab memorável.

PUBLICIDADE O Söusa tem no cabedal couro premium livre de metais pesados adornado com detalhes refletivos furta-cor, evocando a tecnologia Lightsync, sistema de iluminação RGB programável da divisão Logitech G, de games da marca. Além dos dois cadarços padrão, o modelo acompanha um lace exclusivo desenvolvido para a colaboração, inspirado nos fios conectores que simbolizam a união tecnológica com a divisão de games da Logitech.

Já o boné 5Panel, moldado na modelagem Phibo Fili, ostenta no painel frontal um aplique em material refletivo furta-cor assim como no tênis, combinado ao slogan da Logitech, Play to Win, escolhido como tema central desta colaboração.

Além do Söusa e do 5Panel, a parceria ÖUS x Logitech G se estende aos ouvidos com a customização dos fones G-435. Estes fones personalizados serão protagonistas em ações promocionais que mergulham na essência de ambas as marcas.

Guadalupe e Pro Gaming terão venda especial

Os produtos estarão à venda em lojas selecionados pelo Brasil, com destaque para a Guadalupe e Pro Gaming, que terão ações exclusivas dentro de suas instalações.