Reserva Go aposta no animal print e lança coleção inspirada em festivais de música

Reserva Yankee Wild Foto: Reserva/Estadão

A Reserva Go lança a cápsula Wild Festival, coleção que aposta em estampas animal print e inspiração western para reinterpretar quatro de seus modelos mais famosos: Yankee, R-Vintage, R-Brooklyn e R-Broox. Os tênis já estão disponíveis em pré-venda no no site da marca. O Yankee Wild custa R$ 1.099, o R-brooklyn wild tem preço de R$ 1.277, o R-vintage Wild sai por R$ 699 e o R-broox wild, R$ 1.199.

A nova linha foi criada com foco na temporada de festivais nacionais e internacionais, reforçando a conexão da marca com um público mais jovem e alinhado à moda, música e cultura pop. Em comum, todos os modelos mantêm o tradicional “R”, assinatura visual da Reserva Go, e ganham novas propostas visuais que dialogam com diferentes moods e estilos típicos de grandes eventos ao ar livre.

Reserva Yankee Wild Foto: Reserva/Estadão

“A coleção Wild Festival chega para ultrapassar fronteiras ao combinar referências locais e globais. Inspirada na tendência western, traz um toque inusitado e jovial, carregando heranças do velho oeste americano e nuances boho. Nossa ideia busca conectar e mesclar diferentes culturas, dando vida a novas estéticas que valorizam tradições regionais”, afirma Emiliana Green, head da Reserva Go.

As quatro versões são diferentes

Entre os destaques está o Yankee Wild, que surge em versão artesanal feita em couro, com pespontos manuais e um mix inédito de estampas: zebra, tigre, leopardo e vaca. O modelo alia ousadia visual a um acabamento sofisticado.

Reserva R-Brooklyn Wild Foto: Reserva/Estadão

Já o R-Brooklyn, conhecido por sua personalidade urbana, recebe uma atualização com estampas de cobra, avestruz e vaca, combinadas a materiais como floater, napa e camurça, garantindo impacto e exclusividade.

Publicidade

Reserva R-Broox Wild Foto: Reserva/Estadão

Com um forte aceno à estética do velho oeste, o R-Broox Wild aposta na mistura de couro e texturas exóticas — cobra, raia, avestruz e vaca — reforçando sua proposta robusta e de alta performance. A combinação com materiais como floater e napa garante conforto e aderência, tornando o modelo ideal para o ritmo intenso dos festivais.

Reserva R-Vintage Wild Foto: Reserva/Estadão

Fechando a cápsula, o R-Vintage Wild apresenta um visual mais discreto, mas sem perder a identidade ousada da coleção. Feito de nylon com couro premium, detalhes em camurça e cadarços com textura sensorial, o modelo traz estampas de zebra, tigre e leopardo, além de uma sola de borracha resistente, que reforça sua durabilidade.