Review: Adidas Predator Accuracy+ Campo é para jogadores caros

Adidas Predator Accuracy+ Campo Foto: Diego Ortiz/Estadão

Décadas de aperfeiçoamento, treino e repetição costumam levar à perfeição de uma prática esportiva. Mas e quando esses passos são dados por milhares de atletas ao mesmo tempo? É esse conhecimento de décadas de patrocínio e parceria com jogadores de futebol da elite mundial que a Adidas emprega da chuteira Predator Accuracy+ Campo para criar um modelo que em um primeiro olhar parece perfeito, inclusive visualmente.

A Predator Accuracy+ Campo é o modelo de topo da Adidas usada pelos profissionais e voltadas para o jogador caro que existe em cada um de nós. Durante o review eu certamente não a levei ao nível de exigência que um Messi levaria, por exemplo, acho que nem 10% disso. Mas não são só os pilotos de Fórmula 1 que têm Ferrari, não é mesmo. O que mais me chamou a atenção no inicio é que muita gente pediu para ver a chuteira na mão enquanto eu estava usando.

O visual mais futurista, sem cadarço, com as linhas de borracha para aderência, chama muita atenção. Parece que desperta aquele imaginário que muita gente tem de usar uma dessa em um jogo de verdade. Além de bonito esse cabedal também é bastante funcional para o jogo. Não é fácil de calçar e tanto a Adidas sabe disso que manda uma calçadeira junto. Mas depois que calça parece que não há nada no pé. Esta tecnologia que a marca chama de Hybridtouch (um material de microfibra revestido) oferece ajuste moldado com amortecimento que junto da gola em Primeknit deixa o conjunto muito confortável. O cabedal também é feito com pelo menos 50% de conteúdo reaproveitado.

Outro aspecto que chama muita atenção são os elementos de borracha aderente em 3D de alta precisão que foram colocados nas zonas de impacto com a bola. Eles foram projetados para facilitar um giro e um posicionamento precisos da bola. E, na prática, ajudam bastante no domínio da bola, principalmente em situações limite, tipo quando a bola vem pelo alto no cruzamento e você precisa impedir que ela saia pela lateral com a ponta do pé. No início parece firula, mas realmente faz diferença.

Tecnologia faz diferença

Já a sola tem uma tecnologia nominada de Facetframe que, segundo a Adidas, gera estabilidade, transição eficiente e tração dinâmica com o pino otimizado para uso em solo firme. O desenho chanfrado, quase diamantado, ajuda a não grudar grama e, pela lógica, ajuda a melhorar o deslocamento e a tração por causa dos recortes, como em um pneu de uso off-road. E há um pino de metal na ponta para deixar a distribuição de peso pendida para o bico e melhorar a potência dos chutes. Durante o uso eu me senti mais rápido e chutando mais forte. Certamente um efeito placebo por estar com uma chuteira dessas nos pés. Mas se funcionou para mim, pode funcionar para você também.