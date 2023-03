Review: Air Jordan 37 de Rui Hachimura dá show de performance e estilo

Nike Air Jordan 37. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Em 8 de março de 1998, Michael Jordan fez sua última partida com a camisa do Bulls no Madison Square Garden. Para homenagear os fãs, decidiu ir vestido de gala e botou nos pés um par do Air Jordan 1 na cw Chicago de 1985, ano de seu lançamento. Saiu do primeiro tempo contra os Knicks com os pés sangrando. Havia ali na prática, mostrada para o dono do game, a diferença de tecnologia que 13 anos causaram entre os tênis. Tecnologia essa que é elevada à décima potência ao analisar o AJ XXXVII, modelo de jogo atual da linha.

O Air Jordan 37 teve como base de projeto o voo em quadra e suas três etapas, load, launch e crash. Para isso, o gerente do projeto, Chad Troyer, junto do Nike Sport Research Lab (em Oregon), optou por usar uma espuma mais macia que as dos tênis de basquete regulares. A decisão parecia ousada, já que uma espuma muito macia pode tirar a estabilidade dos jogadores mais pesados.

Foto: Diego Ortiz/Estadão

Foi aí que surgiu o amortecimento Formula 23, que só é usado atualmente no Jordan 37 e nos tênis de assinatura de Luka Doncic e Jayson Tatum. Ela é utilizada prioritariamente no calcanhar para diminuir o impacto do pouso do pulo, não necessariamente para retorno de energia na corrida ou conforto. É uma quebra de paradigma que funcionou. Não tenho a altura de jogadores de basquete, mas tenho o peso, e o Formula 23 praticamente abraça a parte de trás do pé quando ele bate no chão. A ponto de eu conseguir pular mais vezes e me cansar menos. Isso é aumento de performance na veia, fazendo do modelo uma Ferrari dos tênis de jogo.

Foto: Diego Ortiz/Estadão

Mesmo com a espuma bem mais macia, o tênis não é molenga. É aí que entra um retorno muito importante, o da placa de fibra de carbono no meio de pé. Aparecendo pela primeira vez no AJ 11 e por último no AJ 32, ela faz o seu trabalho muito bem de impedir torções da entressola e sola e manter o pé totalmente reto e firme.

Foto: Diego Ortiz/Estadão

Isso é muito importante na segunda etapa do pouso, a do contato de toda a sola do pé no chão. Neste momento, em jogo, que acontecem a maior parte das torções de tornozelo na NBA. A nova placa tem a trama de fibra mais forte usada em um Jordan até hoje. No antepé vão duas unidades de Zoom Air Strobel, que é mais fino, uma em cima da outra, bem próximas ao pé. Se o dono do tênis caminhar forçando o peso dá sentir o movimento da bolha descendo e subindo.

Foto: Diego Ortiz/Estadão

Cabedal quase não existe

No cabedal o Air Jordan 37 traz o leno-weave, uma trama resistente, mas com filamentos bem abertos para dar respirabilidade. Na estrutura, a equipe de desenvolvimento usou a ideia Tinker Hatfield para o AJ 7, de ter a "gaiola" apenas onde é necessário. Junto ao leno-weave, isso criou um cabedal praticamente translúcido e sem peso, que ajuda muito para o jogo, mas que precisa de mais cuidado para não ficar over no uso casual.

Foto: Diego Ortiz/Estadão

Ainda mais nesta versão assinada por pelo fashionista Rui Hachimura, do Lakers. Rui não tem um tênis de assinatura, mas sempre colabora com várias versões dos Jordan desde 2020, sempre com um toque mais chamativo que eu gosto muito. O craquelado da entressola e do couro vermelho brilhante do cabedal são uma de suas marcas registradas, assim como o logo em forma de "H" com uma espada que foi desenhado por sua mãe para representar o legado da família Hachimura.