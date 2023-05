Review: Asics Gel-NYC esbanja conforto e estilo para o dia a dia

Asics Gel-NYC. Foto: Diego Ortiz/Estadão

As collabs entre fabricantes e marcas de moda estão em alta no mundo dos tênis e têm elevado a cultura com novas visões, cores e texturas. Mas não é nada comum uma parceria assim criar novas silhuetas, e foi justamente isso que a Asics fez com a Awake ao lançar o modelo Gel-NYC. O poder de criar hype de Angelo Baque, ex-Supreme e fundador da Awake, foi determinante nesta liberdade de criação. E basta dar uma olhada no tênis, vendido agora em versão GR, sem o selo da marca de NY, para perceber que o acerto é enorme.

O Asics Gel-NYC mistura as partes de outros sneakers da empresa, como o Gel-Nimbus 3, Gel-Cumulus 16 e Gel-MC Plus V, para criar algo diferente, porém facilmente identificado com os arquivos da Asics. O que é ótimo em termos comerciais, mas não é só isso.

O NYC traz uma dose de modernidade às linhas que faz muito bem à marca, se aliando em um momento em que os clássicos da brand ganham collabs bem interessantes, como o recente 1130 Forest com a Hal Studios.

O cabedal parcialmente extraído do Nimbus 3, com detalhes do Plus V, tem uma linha bastante fluida, em que se destaca o tiger stripe da marca. Umas das coisas que eu mais gosto nele, inclusive, é que olhando mais de longe, as listras "explodem" na lateral do tênis, criando um desenho muito bonito e atemporal. Que pode ser usado com um look esportivo ou mesmo para sair a noite.

Outro aspecto interessante é o uso de vários materiais diferentes, mesmo que a variação de cores não seja tão grande. Nesta cw, por exemplo, há detalhes em camurça mais rústica creme, couro liso creme da mesma tonalidade, plástico metalizado prata, mesh preto e o tiger stripe cinza com as pontas imitando camurça.

Esta ótima construção e variedade cria uma qualidade percebida muito grande, ao mesmo tempo em que eleva uma silhueta minimalista, do jeito que o mercado gosta no momento.

Base de conforto do Cumulus 16

A parte do conforto é garantida pela mesma base do Cumulus 16, com uma combinação de espumas leves e amortecimento em Gel inserido em meio ao desenho irregular da entressola. A maior parte do Gel está localizada no calcanhar e na região plantar do antepé.

Isso faz com que o tênis absorva os impactos justamente nas regiões de mais peso e pressão durante a caminhada ou corrida. Fazendo do Asics NYC um beater (modelo para o dia a dia) praticamente perfeito em conforto e estilo.