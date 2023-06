Review: Jordan JT1 tem na leveza e flexibilidade seus pontos fortes

Jordan JT1 Barbershop. Foto: Diego Ortiz/Estadão

A diáspora africana nos Estados Unidos resultou em uma estrutura de pequeno poder dentro das barbearias comandadas invariavelmente por negros. Por medo, os homens brancos respeitavam os negros que tinham o poder de passar a navalha em seus pescoços e as barbearias foram se transformando em locais de resistência e liderança preta pelo status que seus proprietários conseguiam na sociedade. Em St. Louis, cidade natal de Jayson Tatum, uma das mais violentas dos EUA, as barbearias são um poderoso vetor de transformação da desigualdade. Junte-se isso a vaidade de JT, que está sempre com o cabelo na régua, e temos este belíssimo sneaker, o Jordan JT1 Barbershop, que homenageia o poder e a beleza preta.

A cw faz parte do pack que chegou ao Brasil até agora de JT1, primeiro tênis de assinatura de Tatum, que se faz presente ainda com o St Louis e o Pink Lemonade. O astro do Celtics já vinha assinando versões de Jordan desde o 35, em 2019, mas sua crescente em quadra e playoffs seguidos fizeram a Nike lhe dar um tênis para chamar de seu. No entanto, a espera valeu a pena. Para jogadores leves e mais infiltradores, o JT1 (R$ 999,99) é uma máquina de performance.

Com apenas 325 gramas ele é muito leve, o mais da marca Jordan nesta temporada. Mas ao mesmo tempo é muito bem estruturado. Este novo mesh knit da Nike, similar ao adotado no Jordan 37, ao mesmo tempo em que é leve, possui uma rigidez muito interessante. E no JT1 a trama é mais fechada que no 37, gerando uma "gaiola" de proteção ainda mais satisfatória para os pés sem perder o poder de respirabilidade.

Mas é na estrutura para mudança de trajetória e amortecimento que o tênis de Jayson Tatum se destaca. Tal qual uma casa de palafitas que permanece de pé independentemente da correnteza, o parte debaixo dos pés de quem usa o JT1 fica suspensa, ancorada pela entressola, para propiciar as transições de jogo de Tatum em alta velocidade. Quem joga neste estilo, mesmo que de forma amadora, vai amar o comportamento do modelo. É quase como se os pés estivessem balançando em uma rede.

Já o amortecimento é feito por uma cápsula de Air à mostra localizada no antepé para favorecer o jogo de Tatum, que é quase na ponta dos pés. No início esperava-se que ele teria o novo amortecimento Formula 23 da Nike, presente no Luka 1 e no Jordan 37, que percorre toda a entressola do tênis. Mas Tatum preferiu assim para deixar o tênis mais leve e focado nos giros de antepé. Quase que como uma sapatilha de ponta para o "bailarino mortal". As áreas de reforço e grip na sola, também na área do antepé, evidenciam que é ali que a mágica do jogador acontece em quadra.

Design do JT1 Barbershop impressiona

Assim como Jayson Tatum sempre diz "quando recebo um corte de cabelo, acho que sou o top 5 da liga", o primeiro modelo de assinatura do atleta também revela suas vaidades. A combinação branca e preta do sneaker dá match perfeito com o azul e vermelho em alusão ao barber pole, símbolo da profissão. No pé direito vai o azul e no esquerdo o vermelho, com o pole em forma de etiqueta no calcanhar. O JT, a Jordan logo, o número 0 de Tatum e as cinco estrelas, todos dourados, completam o pacote fazendo homenagem às tesouras douradas dos figurões da barbearia. Por fim, o nome do filho de JT, Deuce, que também está sempre com o cabelo impecável, vai na parte de dentro da língua.