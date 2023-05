Review: New Balance 650 é bela homenagem aos tênis de cano alto dos anos 80

New Balance 650. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Em toda a década de 2010, a New Balance tinha um bom problema perante seus concorrentes. Ela era reconhecida por ser o tênis oficial dos pais e de profissionais de TI. Mas não daqueles pais com crise de meia idade que começam a fazer escalada, mas dos pais cansados mesmo. Isso lhe dava um público e vendas cativas, mas não expandia suas pegadas. Até que Teddy Santis, fundador da Aimé Leon Dore e supervisor da linha estadounidense da NB, estava dando uma olhada nos arquivos de publicidade internacionais e achou um modelo muito diferente em um catalogo do Japão que ele nunca tinha visto.

New Balance 650. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Era o 550, que havia sido lançado em 1989 com o nome original de P550 Basketball Oxford. Desenhado por Steven Smith, o pai dos tênis de pai, o 550 chegou ao mercado no momento que em que construções simples estavam saindo de moda e não fez barulho. Mas, na cabeça de Teddy Santis, ele estava pronto para abraçar o mercado atual sedento por tênis retrôs. A equipe na New Balance começou a procurar o tênis original, o achou com um colecionador, pegou emprestado e fez uma nova versão do zero, que foi lançada em 2020.

New Balance 650. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Este único movimento trouxe a New Balance para o jogo do hype, ampliado por novas silhuetas mais ousadas, como a 9060, e colaborações perfeitas em termos de construção com Salehe Bembury e Bodega. Mas e o 650? Rival do Air Jordan 1, o 650 também estava perdido. E depois de mais de 10 revisões e algumas pequenas mudanças em relação ao original, ele chegou ao mercado no fim do ano passado ampliando ainda mais o barulho do 550.

New Balance 650. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Continua após a publicidade

O 650 é uma belíssima homenagem aos tênis de cano alto dos anos 80, que tinham na simplicidade de linhas e estampas de marcas no lugar certo o seu ponto forte. Ele não é exatamente igual ao seu antecessor de mesmo nome, mas mantêm basicamente as mesmas linhas. E uma coisa que foi muito bem vinda em termos de durabilidade de jogo que é a gola de espuma, frente o couro sintético dos AJ1, por exemplo.

650 ganhou algumas mudanças

New Balance 650. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Mas o N encravado, o nome New Balance no meio da gola e os 650 pintados antes do toebox estão lá, dando este ar retrô que tanto faz bem ao tênis. O NB e New Balance da entressola são iguais, assim como a etiqueta da língua que mantém o mesmo visual. As diferenças são que há um reforço no calcanhar acima de entressola, para segurar mais o pé, os furinhos da respiração são mais evidenciados e as ondas da costura do toebox são mais marcadas. A língua agora também termina junto à gola, e não ultrapassa o tênis como era moda nos anos 80.

New Balance 650. Foto: Diego Ortiz/Estadão

No quesito conforto, sempre uma arma da NB, o 650 se sair melhor que seus concorrentes com esta pegada basquete retrô por ser menos duro e ter um amortecimento maior. Dá para andar longas distâncias com ele e até ir em festivais de música se o dono tiver mais disposição. Mas para quem tem pés mais largos na ponta, o ideal é um número maior, porque ele afunila bastante no toebox por causa do desenho.