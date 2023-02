Review: New Balance 9060 é o sopro de modernidade que faltava às linhas clássicas da marca

New Balance 9060 Workwear. Fotos: Diego Ortiz Foto: Estadão

A New Balance talvez seja a marca de tênis que mais se reinventou nos últimos anos. Sua característica continua sendo o conforto, as silhuetas clássicas e as cores mais básicas que casam com qualquer look. Mas algumas pitadas de ousadia vêm sendo colocadas nesta mistura, como a nova e super colorida linha de basquete e as collabs com o extravagante Salehe Bembury. A última pimenta desse molho é o novo tênis 9060, que mistura o DNA da marca com o que é moda nos anos 2000. O resultado é um tênis que mescla o clássico com o moderno de forma perfeita.

Para ser mais específico, o 9060 combina os elementos clássicos do 99x da New Balance com a estética tecnológica do início dos anos 2000. Isso é visto na pontas da entressola voltadas para ao cabedal e para fora do tênis, dando um visual quase orgânico à peça, e pela logo N e apliques prateados por todo tênis.

Nesta cw Workwear, ele ele traz camurça marrom clara e marrom escura, com um mesh em bege clarinho que dá o contraste poderoso da silhueta. Por ter as linhas mais claras que as das outras cores vendidas no Brasil (azul Indigo e marrom Burgundy), ela é a que mais destaca o desenho do tênis. Que tem um bico bem pronunciado com vários recortes de camurça no toe box.

Apesar de ter um estilo bem casual , ele também faz parte da linha Retrorunner da New Balance e oferece tecnologias para isso. A placa translúcida que complementa o visual do calcanhar na verdade é a base para a barra estabilizadora do modelo, que é igual a do 990. Ela diminui a torção da base do tênis durante a corrida e deixa os pés sempre mais planos. Não chega a ser uma mega fixação para corredores profissionais, mas para uma rotina mais leve ela funciona bem.

Tênis tem amortecimento Abzorb

Já a tecnologia de amortecimento utilizada é a Abzorb SBS. Ela é composta por um termoplástico deformável que não tem estrutura de células como um foam. A parte de espuma é semelhante à EVA, ou seja, traz conforto e leveza, porém oferece melhor resistência aos impactos e retorno de energia para os pés que um EVA simples faria.

Em uso, a sensação é de estar calçando qualquer New Balance de topo, que são sempre muito confortáveis e macios para andar o dia inteiro. A diferença para um modelo de base da NB, como o 327, por exemplo, é bem grande. Mas para corridas longas, seu peso de 432 gramas não é o ideal. Mesmo sendo um retrorunning, ele vai muito melhor no casual diário.

Mas, mesmo quando eu digo diário, é com cuidado. A camurça do tênis é muito grossa e tingida. Se ele pegar uma chuva muito forte e não for limpado da forma correta, a cor dela pode nunca mais voltar a ser a mesma. O que é um pena, porque com os cuidados certos, quem tiver este 9060 nos pés vai chamar a atenção em todos os lugares. Não há meias palavras. O tênis é lindo.