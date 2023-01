Review: Nike Lebron 20 foi criado para a nova geração de jogadores de basquete

Nike Lebron 20. Fotos: Diego Ortiz

LeBron Raymone James, 38 anos, nascido em Akron, Ohio, nos Estados Unidos. Teve uma infância pobre, não fez faculdade e é um péssimo ator. Mas, mesmo assim, virou rei. O King James. Um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos, que não cansa de se reinventar e mostrar sua dedicação e talento em quadra. E essa reinvenção agora passou para o seu tênis de assinatura com a Nike. O Lebron 20, vendido no Brasil por R$ 1.500, é o primeiro de cano baixo da carreira do jogador, o mais leve e o que tem mais foco em agilidade. Isso mostra o novo ponto da carreira do astro, mas também um marketing muito acertado da Nike.

Como diz a tag na parte interna da língua do tênis, o modelo foi "desenhado e construído com as exatas especificações das novas gerações". Mais do que apenas uma frase de efeito que dá a conotação do legado do jogador, ela vai ao encontro do que se viu na NBA nas duas últimas temporadas. Vários jovens habilidosos, com jogo híbrido, muita movimentação, quase todos com tênis low nos pés, muitos deles usando Kobe Proto. O Lebron 20 não é uma cópia dos Kobe, mas surge como um excelente substituto.

A começar pelo visual, que abandona as bolhas visíveis de ar para adotas um amortecimento Zoom Air totalmente escondido. Isso, por si só, já deixou o tênis muito mais leve que o Lebron 19, por exemplo. E sem perda significativa no amortecimento, mesmo para caras pesados. Eu peso 100 kg e não senti uma diferença de impacto que valha registro. Para o Lebron, quase um quarentão, ter um tênis mais leve causa menos desgaste no fim do jogo e melhor recuperação para a próxima partida.

Por ser mais leve e permitir mais giros dos pés em quadra, ele tem uma placa de fibra de carbono no meio da sola. Isso dá mais estabilidade e impede torções da estrutura do tênis. Tornozelos sempre são os pontos críticos de um tênis de basquete de cano baixo, e a Nike tentou deixar ele mais seguro assim e com vários pontos de giro na sola. Um deles, inclusive, com a imagem do jogador enterrando. Eu não tenho, obviamente, a mesma mobilidade de Lebron, mas no meu uso o tênis deu bastante segurança para me deslocar e girar. Sem a sensação de que o pé vai virar a qualquer momento.

Impressão favorecida pela ótima estrutura do calcanhar do knit que o tênis tem em sua construção. O modelo é bastante justo no pé (quem tem um pé largo precisa pegar um número maior) e forma uma espécie de gaiola. Há um tecido sintético no forro que dá a impressão de ser bastante durável e que faz um anteparo ao knit, que é o ponto visual mais legal do tênis. Ele parece um algodão tramado manualmente por tecelãs de uma vila do leste europeu que fazem bancos da Bugatti. Sabe este tipo de coisa?

Visual do tênis é impressionante

Na cw "The Debut" avaliada, o knit é preto e branco, o que cria um contraste lindo com o swoosh dourado brilhante com borda vermelha que sai do tênis, como nos Ambush. O outro swoosh preto de couro por baixo dá o charme que completa o modelo junto dos vários easter eggs em referência ao vigésimo tênis de assinatura do King. Há uma placa de metal com dois XX no lace, um X de linha fixando os laces e outros dois X no topo da língua com a assinatura de Lebron. Na palminha há outra tag com o XX e as palavras família, lealdade, comunidade, paixão, destemido e tradição. Muitos dos valores de LeBron Raymone James, que também é craque nas questões políticas e raciais em seu país.