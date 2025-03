Review: Oakley resgata a era dourada do skate com o tênis Claws

Oakley Claws Foto: Diego Ortiz/Estadão

A Oakley aposta na nostalgia dos anos 90 com o lançamento do Claws, um tênis de série limitada vendido por R$ 799,90 que reinterpreta os modelos clássicos da década e se posiciona como um item essencial para o público “Cultural Follower”. Com um design que une elementos retrô e inovação tecnológica, o modelo destaca-se pela durabilidade e conforto, sendo ideal tanto para uso urbano quanto para a prática do skate.

Oakley Claws Foto: Diego Ortiz/Estadão

O Claws incorpora a estética marcante dos calçados de skate dos anos 90, com uma lingueta reforçada e sobreposições que evocam a robustez dos modelos icônicos da época. Suas linhas fluidas e estrutura cuidadosamente projetada garantem não apenas uma homenagem à era dourada do skate, mas também uma adaptação às demandas do cenário urbano contemporâneo. Cada detalhe, desde as costuras até os recortes do cabedal, reforça o DNA autêntico da Oakley.

Oakley Claws Foto: Diego Ortiz/Estadão

O grande diferencial do Claws está na entressola em EVA, uma tecnologia que proporciona amortecimento e absorção de impacto sem comprometer a leveza. Essa combinação faz do modelo uma opção versátil para o dia a dia, garantindo suporte e conforto prolongado tanto para quem busca estilo quanto para quem precisa de desempenho nas ruas e pistas de skate.

Oakley Claws Foto: Diego Ortiz/Estadão

“O Claws é inspirado no resgate e na nostalgia dos calçados de skate dos anos 90, destacando-se pela lingueta robusta, repleta de espuma, e pelas sobreposições de peças. Suas linhas fluídas e o mix de materiais (camurça e mesh) conferem um aspecto imponente, representando os modelos clássicos da Oakley, mas com um toque único que mantém a identidade de seu DNA”, afirma Fabio Nagai, designer de calçados na Oakley.

Oakley Claws Foto: Diego Ortiz/Estadão

Modelo tem três opções de cores

Voltado para o público conhecido como “Cultural Follower”, o Claws chega como um símbolo de conexão entre diferentes gerações. O modelo atrai consumidores que enxergam o calçado como uma extensão de sua identidade, buscando peças que unam memória afetiva e inovação. Com esse lançamento, a Oakley reforça seu compromisso em traduzir histórias reais e estilo autêntico para um novo público. O Oakley Claws já está disponível nas lojas físicas e no site da marca em três opções de cores.

Publicidade