Review: On Cloudflash é um bom companheiro para distâncias curtas

On Cloudflash Sensa. Foto: Diego Ortiz/Estadão

A On, nascida em 2010, vem tirando o mercado de corrida da inércia. Com uma tecnologia de amortecimento criada a partir de experimentos com uma mangueira de jardim, a marca criada pelo campeão suíço de Ironman, Olivier Bernhard, chamou a atenção de Roger Federer, que virou acionista em 2019 para ampliar o leque de modelos da novata. Tendo a lenda do tênis como rosto da empresa, a On decolou nos últimos três anos, chegando às prateleiras das lojas de performance e até às das voltadas somente para o público sneakerhead. Uma de suas últimas jogadas no mercado é o Cloudflash Sensa (R$ 1.099), que traz uma nova roupagem mais casual para um tênis com tecnologia de corrida.

On Cloudflash Sensa. Foto: Diego Ortiz/Estadão

O On Cloudflash é um tênis de corrida com placa de carbono na entressola para corredores de distâncias curtas. Ele complementa o pacote de performance do Cloudboom, seu irmão de longas distâncias, digamos assim. Da mesma forma que o Cloudboom, o Cloudflash tem como missão dar a maior sensação de solo possível ao seu usuário. Mas diferentemente de outros modelos do mercado com esta característica, o Cloudflash possui excelente tração.

On Cloudflash Sensa. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Via de regra as marcas sacrificam a tração para que um tênis de corrida pese menos. Mas a sola do Cloudflash agarra realmente o solo e isso se deve ao padrão repetitivo em "X" desenhado na sola, que cria uma área de contato bem maior do que a vista na maior parte de seus rivais. O material também é bastante macio, o que ajuda neste comportamento, mas pode deixar a desejar em durabilidade. Não dá para ganhar em todas.

On Cloudflash Sensa. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Continua após a publicidade

A parte superior do Cloudflash é composta por uma única camada de mesh sem costuras. Isso aliado ao tecido prateado levemente brilhoso da versão Sensa cria uma qualidade percebida muito grande. Na versão original do tênis, o mesh tem algumas perfurações na frente, mas esta série limitada Sensa, focada nos sentidos do ser humano, tem mudanças pensadas para aguçar a visão. O degradê de roxo na entressola também cumpre este objetivo. Já a língua é feita da mesma camurça sintética do Cloudboom.

On Cloudflash Sensa. Foto: Diego Ortiz/Estadão

O On Cloudflash tem um ajuste preciso no pé. Não há um festival de espuma na parte de dentro, apenas o calcanhar e a gola possuem uma leve almofadinha. Mas o mesh é macio na parte de dentro e abriga muito bem os pés. O tecido da língua, dependendo da meia, fica escorregando um pouco. A dica é não usar uma meia muito sintética e lisa.

Longe das nuvens e perto do chão

Por estar muito próximo do chão, o Cloudflash não precisa de muito suporte interno para segurar os pés em mudanças de trajetória na corrida. Isso permitiu um peso de 229 gramas, excelente para a categoria. O modelo também tem um amortecimento Cloudtec mínimo, porém eficiente, que o deixa muito confortável para o uso casual e ideal para corridas de cinco ou sete quilômetros. Mais que isso, se você não for um corredor muito experiente que sabe dosar os pés como os pilotos de Fórmula 1 dosam os pneus, o carro vai quebrar.