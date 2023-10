Review: On Cloudflow 4 é pura performance para corridas de até meia maratona

On Cloudflow 4 Foto: Diego Ortiz/Estadão

A On tem coçado o bolso dos endinheirados brasileiros que praticam corrida ao oferecer tênis com bastante tecnologia e uma certa dose de exclusividade, por ser uma marca relativamente nova e pouco popularizada. Agora, com o lançamento da quarta geração do Cloudflow por R$ 949, a On espera elevar ainda mais esse hype com um modelo mais interessante visualmente e com dupla dose de amortecimento.

Muita coisa mudou no Cloudflow 4 em relação ao 3, e tudo para foi para melhor. Esteticamente há uma integração maior entre todo o cabedal do modelo. Antes havia uma espécie de ruptura entre o calcanhar e a frente, inclusive com materiais diferentes, que não eram tão interessantes como agora. As furações no mesh também deram vazão à listras de respiração que dão uma sensação de movimento ao tênis mesmo com ele parado na caixa.

Até os aspectos mais técnicos deixaram o sneaker mais legal. A língua mais compacta e com a ponta menos estruturada e recortada encaixa perfeitamente na curva da frente da canela, sem risco de ficar mexendo durante a corrida e deixando o modelo mais slim. Já o cabedal do tênis foi inspirado no modelo de alta performance CloudBoom Echo.

Ele tem duas camadas, é bastante maleável e resistente, e permite boa respiração dos pés. Além disso, possui uma deformação programável nas dobras naturais do pé para melhorar o conforto. E é feito com 75% de poliéster reciclado. Já o suporte do calcanhar é mais intenso na base do pé e fica mais mole perto da gola para fazer os pés sofrerem menos em longas distâncias.

Cloudtec é a estrela do tênis

Mas o grande destaque do On Cloudflow 4 é o amortecimento em duas camadas, voltado para treinos rápidos, corridas de rua de cinco a dez quilômetros e até meia-maratonas. Há uma entressola de amortecimento rente ao pé que age junto com a Cloudtec, a tecnologia de amortecimento da On que dá a cara da marca, com os espaços vazios de compressão junto à sola.

Esta junção dos dois fatores cria um amortecimento muito bom durante a corrida, mas não mole demais a ponto de fadigar. A sensação de retorno de energia também ficou mais significativa, o que certamente poderá ajudar naquele décimo de segundo que faltava para bater o tempo.

Fora isso, a sola tem um padrão de tração em X para melhorar o atrito em pisos variados e há, nesta última versão do Cloudflow, uma Speedboard, que é a placa de estabilização da On, de mescla de náilon em forma côncava mais rígida e leve do que antes.