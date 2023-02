Review: Puma MB.02 garante aderência e agilidade em nível máximo em quadra

Foto: Diego Ortiz. Puma MB.02 Jade

LaMelo Ball é um jovem prodígio da NBA. Aos 21 anos já tem uma carreira consolidada mesmo jogando em um time que não ganha nada, o simpático Charlotte Hornets. Com uma confiança macunaímica, trata seus adversários com o mesmo desdém com o qual Garrincha tratava seus "Joãos" (para LaMelo são "cones"), e impregna este tipo de jogo em quadra a todo momento. Qual a chance, portanto, depois destas adjetivações, que um tênis de assinatura do atleta fosse genérico ou sem sal? Eu mesmo respondo, ou melhor, a Puma, com o MB.02, segunda e ainda melhor versão de sua silhueta, que tem, na versão Jade, seu expoente máximo de beleza.

Se o MB. 01 tinha quase que uma cortinha de asas no cabedal, o 02 ganhou um grafismo estilizado na horizontal que dão um visual um tanto elétrico ao tênis. Estas asas, sempre presentes nos sneakers, vêm da tatuagem que LaMelo tem no peito, que é a mesma imagem da traseira do tênis e da língua. Um número um com asas e uma auréola de anjo em cima. Segundo LaMelo disse em entrevista à GQ, ela é "o meu símbolo, o garoto de ouro, o número um escolhido, parece muito comigo". Nada mais junto, então, que seja o maior elemento gráfico do tênis.

Foto: Diego Ortiz/Estadão

Nesta versão Jade, o sneaker celebra o Ano Novo Lunar com gradientes marmorizados de verde que lembram a pedra sagrada. A jade é chamada de a pedra do imperador na China por ser cultuada há quase 5 mil anos, desde o início da civilização chinesa. No tênis, no calcanhar, há uma peça de plástico brilhante que simula a pedra incrustada e que deixa a parte de trás do modelo com um estilo imbatível. E os detalhes em dourado que contrastam muito com o verde opaco do cabedal chamam muito a atenção.

Foto: Diego Ortiz/Estadão

Em quadra o MB.02 faz tão bem para os pés quanto para os olhos. A Puma Hoops caprichou no desenho que envolve muito bem os pés, deixando os movimento muitos estáveis mesmo em mudanças repentinas de direção. Total aderência ao jogo de LaMelo. A sola tem uma borracha bem macia que faz o tênis grudar no chão. Não há nenhuma área aparente de giro, o padrão do desenho é de asas igual do cabedal. Mas funciona e os pés nunca ficam presos no chão.

Foto: Diego Ortiz/Estadão

Nitro faz a diferença

O amortecimento Nitro também dá conta mesmo para jogadoras pesados com mais de 100 quilos como eu. A camada é generosa e dá para sentir o retorno de energia do impacto. Com 430 gramas ele também é relativamente leve, mesmo com tanta estrutura, o que é bom para jogos mais longos. A sensação é de quase estar descalço, tamanha a forma com a qual o MB.02 abraça os pés e amortece as pisadas.

Foto: Diego Ortiz/Estadão

O mesh do cabedal com uma camada fina por cima da estrutura também dá a sensação de ser muito resistente e que vai demorar muito para "abrir o bico". Por ser muito fechada, eu achei que os pés não fossem respirar bem e eu ia acabar o jogo molhado. Mas a respirabilidade dele é padrão dos tênis de ponta do mercado. Como se diz nas redes sociais para elogiar alguém, o Puma MB.02 é 10/10.