Review: Reebok Nano X2 é resistente e confortável para treinos duros

Reebok Nano X2.

O relógio digital da academia marcava 22:18. O treino já estava quase finalizado. A junção de fadiga muscular e fadiga mental do dia cheio me faz errar a distância da passada e arrastar com tudo a parte de cima do cabedal do Reebok Nano X2 (R$ 799,99) na quina pontuda do aparelho. Demorei para olhar o resultado por pena. Pelo barulho e força, não tinha como o mesh ter resistido. Era o primeiro dia de uso, o teninho não merecia um fim tão precoce. Olho para o pé e nada. O belo laranja do toe box continuava como de fábrica. Estava ali, claro, mostrado em teste de campo, porque a linha Nano é tão querida pelos crossfiteiros.

A partir deste susto inicial e da sensação de invencibilidade, comecei usar o Nano X2 sem dó. E ele continua sorrindo de volta. A culpa disso é da tecnologia Flexweave da marca, que estreou nos cabedais em 2018 e mudou o jogo para Reebok em termos de tênis para treino. Ao invés de tentar reinventar a roda, ela criou um tecido em forma de oito que usa fios fibrados para criar uma construção personalizada e variável para dar flexibilidade ao antepé e estabilização no mediopé. Junto, claro, à respirabilidade e durabilidade.

Foto: Estadão

Em treinos que exigiram estabilização dos pés o Nano X2 também foi muito bem. Toda a base da entressola e sola é bem sólida, deixando apenas a zona do bico do tênis dobrável em área programada. Mesmo não tendo um calcanhar tão largo para os lados, o sneaker mantém os pés presos ao chão e com os calcanhares fixados.

Foto: Estadão

Ele também tem uma leve inclinação interna que deixa os pés mais altos e favorecem a retirada de peso do chão. Isso é padrão em tênis profissionais de LPO e, justamente por isso, algo muito bem vindo em um modelo que busca mais a versatilidade. Outra coisa que agrada muito é o tamanho da língua, pequena sem sacrificar o estilo, e a facilidade de calçamento.

Foto: Estadão

Por ser leve, com apenas 313 gramas, o tênis também pode ser usado de forma casual na academia, sem ser nos dias de levantamento de peso ou agachamento para foco nas pernas. Algo que modelos muito específicos de LPO não permitem. Ele é interessante até para corridas mais leves, principalmente indoor, por ter na entressola o amortecimento Floatride Energy baseado em E-TPU, que é um poliuretano termoplástico expandido que se encolhe na pisada e se expande quando o pé começa a sair do solo. Gerando um retorno de energia para a corrida. A diferença de amortecimento em relação ao Nano X1 é bastante significativa, deixando claro que se trata realmente de uma nova geração evoluída.

Estilo também foi aprimorado

Em termos de design há muitas mudanças também em relação ao X1. O modelo anterior tinha quase que toda a sua estrutura saindo de entressola em diagonal até o calcanhar. Formando um arco alto até quase o fim da parte de trás do tênis. No X2, a estrutura foi melhor distribuída. A "armadura" que sai da entressola faz um arco menor e volta para a base do calcanhar, e há outro suporte que sai da área dos laces e se junta com a maior.

Foto: Estadão

Isso deu maior estabilização para a parte lateral do pés em levantamento de pesos maiores. E, algo muito importante, também deixou o tênis mais bonito e com aparência mais sofisticada, por ter uma variedade maior de materiais na composição do cabedal.