Review: tênis chinês de Aaron Gordon surpreende pelo conforto

361 Degrees AG4 Foto: Diego Ortiz/Estadão

Aaron Gordon foi uma peça chave para o título do Denver Nuggets na NBA em 2023 e segue sendo um dos pilares do time. E seu último e quarto tênis de assinatura com a chinesa 361 Degrees segue a solidez deste caminho de vitórias já pavimentado. A 361 não tem lojas oficiais no Brasil, mas é representada no país pela hoopssports.com.br que vende o AG4 por R$ 799,90.

O cabedal do AG4 tem um tecido tecnológico com desenhos variados feitos para acompanhar o movimento do pé ou dobrar a resistência em áreas de choque, como no dedão. Lembra muito o tecido leno-weave da Jordan, mas é mais macio e com um toque menos sintético. As sobreposições de material plástico por cima do tecido estão menos refinadas que nos outros tênis de Gordon, uma decisão tomada pela durabilidade que não deixou o tênis feio, mas o deixou menos chique.

361 Degrees AG4 Foto: Diego Ortiz/Estadão

O calcanhar, por sua vez, tem uma proteção extra bem rígida e traz a inscrição 0T 1,7 que presta homenagem ao jogo de 2022 onde Gordon acertou a cesta de três pontos da vitória contra os Clippers faltando 1,7 segundos para o fim da prorrogação. Junto a ela há um apoio de tecido amarelo bem macio na parte de dentro que segue a mesma qualidade para o forro e para a língua, que tem a assinatura de Gordon. Se o plástico do cabedal não é chique, a parte interna e língua do modelo compensam isso sendo chiques demais.

361 Degrees AG4 Foto: Diego Ortiz/Estadão

Esse conjunto faz o AG4 se ajustar muito bem ao pé, sendo um TTS (True To Size) dos mais confortáveis. Já o amortecimento é feito por uma camada gigante de Quickfoam, tecnologia da 361 muito parecida com o Boost da Adidas e que deixa o tênis absurdamente confortável. Leve e responsivo sem ser esponjoso, este amortecimento me parece ser ideal para todos os tipos e pesos de jogadores.

361 Degrees AG4 Foto: Diego Ortiz/Estadão

Para colar na court, o AG4 tem uma sola de aderência média que serve tanto para quadras cobertas ou ao ar livre, com uma tração do tipo espinha de peixe mutidirecional que lembra muito a do Jordan 34. Há também o sistema Soar da marca que é uma placa de nylon e fibra de carbono que ajuda na estabilização do pé e na impulsão para rebotes.

Publicidade

361 Degrees AG4 Foto: Diego Ortiz/Estadão

Placa é para menos de 100 kg

Para jogadores acima de 100 kg, esta placa de estabilização dá uma chorada depois de um tempo e cansa um pouco o pé, mas nada que uma parada para hidratação já não resolva. E para quem usa tênis de basquete também no casual, como eu, o conforto deste tênis e o fato dele ainda ser um desconhecido no País vai trazer muita curiosidade pelas ruas, abastecendo no máximo a barra de sneaker swag.