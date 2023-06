Review: Under Armour Curry One Low Flotro é a evolução refinada de um clássico

Under Armour Curry One Low Flotro Northern Lights. Foto: Diego Ortiz/Estadão

O ano era 2015. Stephen Curry, MVP da temporada e campeão da NBA, precisava de uma marca que visse o jogador incrível que ele era dentro de quadra, mas sem hype fora dela, e a Under Armour precisava de uma estrela. O lugar certo na hora certa de ambos, que virou um contrato vitalício na atualidade, fez nascer o Curry One High, como os pioneiros tênis de basquete. Mas todo mundo sabia que Steph gostava mais dos "canos baixos". Foi quando, na metade de 2015 ainda, o mundo conheceu o modelo que o jogador não queria tirar do pé: o Curry One Low.

Ele foi lançado originalmente nas cores "Panthers" e "Dub Nation", esta última aquela azul com amarela Warriors que se tornou a marca do modelo. O tempo, sempre ele, fez a Under Armour seguir em frente para o Curry 10 dos dias atuais. Mas o coro da volta do One, considerado por muitos um dos tênis de basquete mais perfeitos já feitos, ecoava nos corredores da marca. Voltar com o modelo era inevitável, e parece que melhorar o que já era ótimo também. Então a UA colocou no Curry One a tecnologia Flotro do 10 e, olha, o resultado não merece nota menor que 10.

Há de se questionar as cores escolhidas, já que todas passam longe do básico, mas eu gosto, e a Northern Lights avaliada, inspirada na Aurora Boreal, é tão radiante quanto o fenômeno. Além da cw, o cabedal chama a atenção também pela qualidade. O material utilizado é leve e altamente respirável, ao contrário de um simples pedaço de espuma cortado e costurado. A ausência dos furos de ventilação no novo modelo se deve à própria natureza respirável do material. Além disso, os detalhes, como a sobreposição de proteção na biqueira, estão presentes e adicionam um toque estético interessante.

O logo da Curry substituiu o da Under Armour na língua, apresentando um efeito holográfico que representa a herança e evolução da linha. Pena que o slogan "I Can Do All Things" foi removido do tênis, o que pode ser uma decepção para alguns fãs. No entanto, a abordagem da marca em relação à linha Flotro é interessante e mostra a busca por algo diferente em meio a tradição, movimento que é sempre muito bem recebido pelos consumidores.

Uma das características mais impressionantes do Curry One Flotro é o ajuste no pé. Ele é extremamente confortável, proporcionando uma sensação de luva quando calçado. Diferentemente dos Curry 8 e 9, que eram bastante justos, este tênis oferece um encaixe perfeito. Quanto ao desempenho, a tração é excelente devido ao solado de espuma aderente, que claramente se sai melhor em quadras fechadas e com menos poeira.

Brilhante por acaso

O motivo deste conforto superior é o amortecimento UA Flow usado no tênis, que foi descoberto por acaso para uso no basquete. Fred Dojan, vice-presidente de desenvolvimento de calçados da Under Armour Innovation, estava testando um tênis de corrida no escritório da marca em 2019 quando percebeu que o que já era bom no concreto ficava ainda mais responsivo e aderente na madeira. Curry foi chamado para os primeiros testes e se apaixonou pelo que chama de espuma de unicórnio, porque segundo ele faz tudo.