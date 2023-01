Review: Under Armour Tribase Cross Quiron foi feito para deixar treinos pesados mais leves

Under Armour Tribase Cross Quiron. Fotos: Diego Ortiz

Há basicamente dois tipos de pessoas nas academias. As brutas, que só querem levantar mais e mais peso, e as que buscam apenas um corpo mais fit, e dão ênfase ao cardio e aos exercícios mais metabólicos. Ambas podem usar o Under Armour Tribase Cross Quiron e sair da academia com um sorriso no rosto. O tênis é um híbrido de um calçado tradicional de LPO (levantamento de peso olímpico) com um de corrida, e tem soluções muito interessantes para várias fases do treino.

Como é nitidamente mais leve que os tênis específicos de LPO (350 gramas), ele permite treinos combinados de membros inferiores e superiores no mesmo dia sem ter que trocar o calçado para ficar andando na academia. E, mesmo assim, dá conta do recado em estabilizar os pés para fazer agachamentos pesados ou levantamentos de peso usando os pés como base. A não ser que você seja um atleta buscando índice para competições oficiais, ele atenderá as exigências por ter o calcanhar mais aberto na sola e um estrutura mais forte de estabilização no meio do pé.

Outra ideia muito boa da Under Armour foi colocar dois recortes nas pontas da sola, para permitir uma flexibilidade controlada dos pés sem perder a estabilidade. São estas três bases nos pés que dão o nome de Tribase ao tênis. Em outros calçados de LPO, fazer um agachamento avanço, por exemplo, é impossível ou muito difícil. Com o Tribase Cross Quiron isso é possível e até estimulado pelo do desenho tênis, que dobra a sola com facilidade.

Já o conforto fica por conta de uma sequencia de tecnologias e materiais. A começar pelo amortecimento Micro G, que garante mais suavidade no pisar e na tração, mas sem permitir que os pés afundem no tênis com muito peso e machuquem a planta. O cabedal, por sua vez, é feito com um mesh em forma de meia bastante resistente, que também permite boa ventilação. Sem ser em condições extremas, os pés ficam sempre secos.

Outro aspecto interessante que achei do tênis é que ele tem um estrutura interna bem acentuada no calcanhar e parte da lateral. Ela deixa os pés afastados da área do mesh, o que num primeiro momento parece estranho. Mas, além de segurar melhor o pé que o mesh faria, impede que quem vá treinar sem meias fique com bolhas ou cortes por causa das costuras ou material da aba do mesh.

O modelo está sendo vendido no site da Under Armour e nas lojas da Centauro por R$ 499,99 nas cores vermelha, branca e preta das fotos. Aliás, o sobrenome Quiron vem de um dos centauros mitológicos mais famosos, que foi treinador de Aquiles, Perseu e Hércules. E que remete à parceria das duas marcas.