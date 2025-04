Review: Under Armour Tribase Reign 6 tem soluções funcionais de ponta

Under Armour Tribase Reign 6 Foto: Diego Ortiz/Estadão

Logo que chegou às prateleiras por R$ 799,99, o Under Armour Reign 6 virou destaque de vendas, e não foi só pela estética: a tecnologia embarcada é muito interessante. Começando pela base: o solado do Reign 6 é bicomponente, ou seja, feito com duas borrachas diferentes. A traseira é mais rígida, enquanto a parte central é mais macia, o que proporciona aderência, controle e durabilidade.

Outro destaque é a placa de estabilidade Tribase, que chama a atenção no visual pelo brilho e pela textura. Ela é feita em um material rígido e oferece uma base sólida para exercícios de força, levantamento de peso e movimentos funcionais.

PUBLICIDADE Além disso, o solado totalmente reto garante máximo contato com o solo, e o design lateral reforçado foi claramente pensado para escalada de corda – com avanços de borracha e tecido resistente para aguentar o tranco. O cabedal UA WARP com tramas abertas para respirabilidade, costuras reforçadas, e uma camada emborrachada aplicada via Hot Melt nas áreas de maior atrito – como a lateral interna do pé, onde a corda geralmente entra em contato - chama atenção. Esse processo envolve o “derramamento” de um composto sintético diretamente sobre o tecido, criando uma camada protetora com grip extra e maior durabilidade.

Na parte frontal, a costura é totalmente selada com sobreposição emborrachada, o que impede que o tênis se abra com o uso. Já na região do tornozelo, um acolchoamento interno oferece proteção contra impactos durante treinos intensos e até eventuais topadas nos pesos ou aparelhos.

Outro ponto forte do Reign 6 é a palmilha de dupla densidade. A base é extremamente macia, enquanto a parte superior, onde está a inscrição “Reign”, é um pouco mais firme. Essa combinação entrega conforto com estabilidade, algo que muitas marcas ainda deixam de lado. Pra quem passa muito tempo com o tênis nos pés, especialmente em treinos longos ou que exigem trocas rápidas de direção, esse detalhe faz toda a diferença.

Cuidado com o acabamento

Os detalhes do Reign 6 mostram um cuidado incomum com acabamento. Há puxadores reforçados na frente e atrás, etiqueta com a categoria “Train”, língua acolchoada superconfortável e até uma saliência emborrachada na parte de trás da sola. Essa última ajuda na hora de apoiar o tênis na parede durante exercícios invertidos, como os handstand push-ups.

Visualmente, o tênis traz elementos técnicos como inscrições nas laterais, diferentes texturas no tecido e até variações de brilho que realçam a construção robusta. Se você procura um tênis para treinos intensos, com foco em estabilidade, durabilidade e conforto, o Under Armour Tribase Reign 6 é o tipo de produto que entrega muito mesmo com preço intermediário.