Review: Vans Ultrarange VR3 aposta tudo no conforto sustentável

Vans Ultrarange VR3. Foto: Diego Ortiz/Estadão

A Vans era a rainha do estilo e da durabilidade nas lixas pelo mundo. Mas faltava algo, um mimo para os pés, um modelo soft para usar o dia todo no escritório e mesmo assim dizer para todos que o skate ainda corria pelas veias. Esta lacuna foi preenchida em julho de 2017 com o Ultrarange, que trazia logo de cara tudo que um modelo causal precisa ter: leveza, conforto e facilidade de limpeza. Não por acaso o modelo foi sucesso instantâneo e se tornou uma das silhuetas mais populares da marca.

Já acostumado a eliminar lacunas, coube ao Ultrarange novamente a missão de trazer a Vans para outro ambiente, desta vez um mais verde (neste caso até literalmente, na cw Chive). Para ampliar sua imagem de marca sustentável, a Vans lançou o Ultrarange VR3, que traz uma série de mudanças da sola ao cabedal, como reaproveitamento de materiais e compostos biológicos.

Foto: Diego Ortiz/Estadão

Em termos de conforto nada mudou, o VR3 (R$ 749,99), assim como o Ultrarange GR, continua com o mesmo conforto que fez dele um beater de peso nas Berrinis da vida. Dá para acordar às 6h, sair de casa às 7h, dirigir ou pegar o busão, ficar o dia andando, curtir um show do Coldplay à noite (ou Cudplay, como preferir) e voltar para casa com o pé ainda vivo. A diferença aqui é a responsabilidade com o planeta, não com a sola do pé e dedinhos.

Foto: Diego Ortiz/Estadão

O R3 do tênis, com os três "R" de Redução, Reuso e Reciclagem, se faz presente no cabedal de malha feita com um tecido que é uma mistura de 50% de algodão orgânico, 36% de PET reciclado e 14% de nylon reciclado. O legal aí é que realmente não dá para perceber a diferença para o tecido normal do Ultrarange primordial.

Foto: Diego Ortiz/Estadão

Sola e entressola foram refeitas

A entressola EcoCush também for reformulada e tem agora metade da espuma de EVA feita de uma base biológica derivada parcialmente de fontes vegetais. Não há números divulgados pela Vans sobre a diferença de desempenho desta entressola, mas durante meu uso eu achei ela ligeiramente mais macia que a do Ultrarange normal de linha.

Foto: Diego Ortiz/Estadão

Já a sola tem um novo composto EcoWaffle criado com borracha natural de origem responsável, e não sintética derivada de petróleo. Segundo a Vans, ela mantém o mesmo nível de durabilidade e aderência da que causa mais impacto na natureza.

Diante destas informações, o Ultrarange VR3 é um switch varial flip muito bem feito da marca por oferecer exatamente o mesmo produto, sem perda de qualidade alguma, mas com uma abordagem muito mais responsável.