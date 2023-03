Review: Vert Fitz Roy coloca a Faria Lima na lama

Vert Fitz Roy. Foto: Diego Ortiz/Estadão

Os tênis da Vert são os queridinhos da Faria Lima e similares. O modelo cativou este público porque representa uma evolução do sapatênis. É um tênis com tecnologia e conforto bem superiores, mas que se mantém de certa forma dentro do espectro casual chique, que combina muito bem com o mundo corporativo. Ou com o que as pessoas acham que deve ser o mundo corporativo.

Agora a marca cria uma ruptura com sua própria imagem lançando o Fitz Roy, primeiro tênis de trilha da Vert vendido no Brasil em 100 unidades limitadas por R$ 1 mil. O modelo, em três cores disponíveis, segue os mesmos padrões de produção sustentável dos outros modelos da empresa. Mas traz um desenho de silhueta e tecnologias que ainda não tinham sido vistas nas linhas da Vert até agora.

A nomenclatura Fitz Roy vem da montanha que delimita a fronteira entre Chile e Argentina na Patagônia. Mas também não é original. Mesmo o nome do monte já é uma homenagem ao capitão do navio que levou Charles Darwin ao redor do mundo, o inglês Robert FitzRoy. E o desenho sinuoso do Fitz Roy se faz presente na lateral do cabedal do tênis, criando um easter egg poderoso. E aqui me refiro à montanha e não ao avantajado nariz do capitão.

Ainda sobre o cabedal, ele tem 43% de base biológica e reciclada e usa um novo material chamado de Trek-Shell. Ele é feito com 100% de poliéster reciclado de PET, criado um mesh resistente, mas ao mesmo tempo maleável, que repele água de forma sustentável e bem menos química, segundo a marca, que o Gore-Tex.

Durante a avaliação do produto na trilha da Pedra Grande, no Parque Estadual Cantareira (SP), o sol escaldante não deixou nenhuma poça para afundar o pé e testar a impermeabilização do tênis. Mas eu, de forma nada sustentável, confesso, enchi uma garrafinha de água na pia do banheiro e joguei tudo nele. E o Fitz Roy não deu a menor bola e manteve meus pés secos, apesar de eu não merecer.

Mesmo que a cw que eu estava usando fosse bem clarinha, a gravel nautico, também foi muito fácil limpar o tênis. Só de eu jogar a água em cima grande parte da lama já saiu e uma passadinha de dedo já limou uma tira de madeira queimada que teimou em ficar. O exemplo disso são estas fotos do tênis, feitas logo após os 3 km de subida para a Pedra Grande, e que parecem que eu tirei o tênis da caixa naquela hora.

Placa protege os pés de furos

Outra tecnologia interessante é a placa de proteção Rock-Plate, sanduichada entre a entressola e a sola para evitar perfurações dos pés por pedras ou outros materiais pontiagudos. Ela é feita com 53% de cana-de-açúcar e é combinada com a espuma de amortecimento L-Foam, criada com 30% látex natural.

Nos mais de 6 km de trilha, o tênis realmente se comportou como um mero coadjuvante, proporcionando conforto, estabilidade e resistência, sem nunca chamar a atenção para si. E é exatamente isso que se espera de um tênis gabaritado de trilha. Que ele não seja o assunto na hora do descanso. No fim, o resultado da avaliação do Fitz Roy é que ele é um tênis ainda dentro do padrão clean da Vert, mas bem mais jovial e moderno, com grande chance de começar a ganhar o coração dos sneakerheads.