Rihanna e Puma lançam tênis em forma de chuteira para os fashionistas

Em um primeiro momento, um olhar mais distraído pode pensar que a Puma lançou uma nova chuteira. Este olhar não está de todo errado, mas há muito mais camadas na nova parceria entre a Puma e a Fenty, marca da megaestrela Rihanna, do que revela a superfície de couro brilhante da nova roupagem do Avanti. Que chega às lojas dia 15 de setembro por R$ 999,90.

O Avanti foi lançado em 2001 depois ter suas primeiras linhas esboçadas por Jil Sander em 1998. E agora retorna em uma releitura da Fenty tendo Rihanna como diretora criativa. O tênis traz o cabedal da chuteira King, usada por Pelé, Maradona e Eusébio, com a sola do tênis clássico de corrida Easy Rider. “Queria trazer algo icônico dos arquivos para as ruas, e o saudoso Pelé tornou o sapato Avanti icônico”, diz Rihanna.

Mas o que ele oferece no cenário sneaker são subtextos mais psicológicos do que mercadológicos para fazer sucesso. O novo Avanti mira no Adidas Samba, sucesso atual dos editoriais de moda e entre os fashionistas. E o Samba, originariamente, também era uma chuteira.

Fora isso, umas das colorways é prata, cor da moda depois que Beyoncé pediu que as pessoas fossem de prata nos show de sua nova turnê. Basta uma olhada na roupa da mulherada no The Town para saber que o prata é a moda encarnada do momento. Desenho de chuteira? Check. Cor da moda? Check.

Futebol como arma de venda

O último elemento, talvez o mais importante dentro do pacote do tênis, é que acabamos de ver uma Copa do Mundo feminina cheia de recordes e gatilhos de empoderamento das mulheres via futebol, um dos redutos mais machistas do planeta. Portanto, usar um calçado tipicamente masculino como elemento de moda se torna uma afronta deliciosa para quem quer afrontar.

Não sei se o Puma x Fenty Avanti vai ser um sucesso estrondoso ou se vai dificultar a vida do Samba. Mas diante de tudo que vejo e de todos estes elementos inteligentemente bem casados, seria uma grande surpresa ele não explodir quando for lançado.