Sneaker Con: maior evento de tênis do mundo chega ao Brasil em novembro

Cartaz da Sneaker Con de São Paulo. Foto: Divulgação

A cena sneakerhead começava a fervilhar no início dos anos 2000, saindo dos guetos e indo parar nos desfiles de Nova Iorque. Vendas aumentando, lojas abrindo... tudo parecia ir por um caminho ótimo. Mas ainda faltava um local, uma meca para reunir a galera raiz do basquete e do skate em um único e apaixonado ambiente. Foi quando em março de 2009 Alan e Barris Vinogradov e Yu-Ming Wu inauguram a primeira Sneaker Con no Time Square Arts Center, em Nova York, recebendo mais de 3 mil pessoas. O sucesso imediato fez a feira logo partir para outros lugares do mundo e agora, em 2023, chegou a vez do Brasil. Mais especificamente em São Paulo, no Expo Center Norte, nos dias 25 e 26 de novembro.

Ale Tcholla, sócio da Agência Blood, é o realizador da vinda da Sneaker Con para ao Brasil. Muitas coisas ainda estão sob segredo de contrato e ou sendo fechadas, mas o empresário já pode detalhar alguns aspectos interessantes sobre a feira em termos de atrações e expectativas. Haverá uma grade de programação musical, com DJs durante todo o tempo da feira e headliners para fechar os dois dias. Esta parte musical ainda é confidencial, mas para a cultura nomes como Tinker Hatfield, Jeff Staple e Sean Wotherspoon estão na lista de presença. A vantagem é que, por contrato, estes figurões são "enviados" pela organização da Sneaker Con americana, então o processo fica bem mais facilitado.

Tinker Hatfield, Michael Jordan e o Air Jordan 3. Foto: Nike/Divulgação

A Sneaker Con sempre foi focada mais em revenda, e no Brasil ela não será diferente, porém não vai se resumir a isso. Segundo Tcholla, será um mix, com direito até a drops exclusivos de tênis durante o evento. A missão será a de fomentar o lifestyle, mas com foco na experiência e em tudo que agrega a cultura, como o hip hop, grafite, skate e, claro, basquete. "Eu quero que seja um grande evento da cultura urbana, que junte as pessoas de uma forma bem feita e organizada. Nunca gostei de ser o telespectador das coisas, sempre gostei de participar, e queria fazer algo a mais do que só colecionar sneakers", afirma.

Sneaker Con de Toronto em 2022. Foto: Divulgação

Por falar em coleção, a ligação de Tcholla com os sneakers começou quando ele tinha 16 anos de idade e o tênis do momento era o Adidas Hemp, que a mãe dele achava caro para um tênis e não deixou ele comprar. Um tempo depois ele comprou e depois vendeu quase pelo dobro do preço. Ele viu nisso a possibilidade de ter mais tênis fazendo estes rolos, misturando paixão e negócios, justamente o mesmo sentimento que o aproximou da Sneaker Con.

Sneaker Con queria o Brasil

E, de acordo com Tcholla, erra quem pensa que foi uma negociação difícil. "Foi um das coisas mais tranquilas que já aconteceram. Tive essa ideia conversando com um amigo, mandei uma mensagem no Instagram da Sneaker Con, eles responderam no dia seguinte marcando uma call, mandei uma apresentação antes, de ideias e projetos, e menos de um mês depois já estava com tudo assinado. Eles queriam o Brasil". O contrato, inclusive, é de licença na América Latina e recorrente, então a segunda edição em 2024 já está no radar.

Filhos da periferia americana, os sneakers sempre evocam as questões sociais em todos os eventos que os têm como tema. Para a organização da Sneaker Con BR isso também é importante e tudo deverá acontecer de uma forma que apoie a comunidade. Várias ações casadas com os patrocinadores serão feitas com artistas locais, peças vão ser leiloadas e haverá uma arrecadação de tênis usados para reforma e doação que devem impactar positivamente a cena.