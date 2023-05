Sneakers já foram símbolos do racismo estrutural

Campanha da Humanrace de Pharrell Williams. Foto: Divulgação

A batalha racial que Vinícius Jr está travando contra os brancos da Espanha não é uma coisa bonita de se ver. Um menino de apenas 22 anos não deveria estar passando por isso, mas talvez essa seja sua missão, tirar toda essa sujeira debaixo do tapete para que haja punições mais severas do que as que existem hoje. Se alguém pode fazer isso no futebol é o poderoso Real Madrid e a fortaleza que se mostra ser o Vini. O mundo dos sneakers, mesmo com a dominância da cultura negra, nunca foi livre do racismo, muito pelo contrário. Foi por anos símbolo de racismo estrutural e segregador.

Run-DMC usando o Superstar no estilo da prisão. Foto: Divulgação

Assim como o futebol no Brasil, o basquete nos Estados Unidos é, em muitos casos, a única possibilidade de um negro avançar socialmente e financeiramente. Depois de dominado o mundo do basquete, com os tênis de assinatura ou usados por estrelas da NBA, quase todas negras, foi a vez de o marketing dos tênis partirem para a música. E eles não foram para a clássica. Foi no Hip Hop que fincaram suas bases, com destaque para o Run-DMC, que chegou a fazer uma música para o Adidas Superstar. E usavam eles com a língua puxada e cadarços desamarrados, como no estilo "da prisão". Nesta época o Nike Cortez também já havia sido adotado pelas gangues latinas de Los Angeles, se tornando um símbolo "gangsta" californiano.

Capa da Sports Illustrated de 1989. Foto: Acervo

Junta-se a isso a capa da Sports Illustrated de 1989 citando o assassinato de Michael Eugene Thomas, de 15 anos, estrangulado na floresta por causa de um par de Jordan, e fica fácil perceber o rumo que os tênis, em especial os de basquete, estavam tomando na sociedade. Muito lucro, altas vendas, campanhas de marketing massivas, e mesmo assim coisa de preto bandido, pelo menos sob a ótica branca. E assim se seguiu por muitos anos, evidenciando a cultura negra para os negros, e descartados pelos brancos do rock que usavam Chuck Taylor e pelos do skate, de Vans. E aqui sem juízo de valor das marcas e modelos, a divisão aconteceu assim por uma série de fatores, como preço, descartabilidade e materiais.

A coisa só começou a mudar com uma baita de uma apropriação cultural, mais uma vez racista. No início dos anos 2000 a cultura mais ampla de Nova York, leia-se os brancos da vanguarda da moda, começaram a se interessar mais pelo streetwear, e os tênis de basquete passaram a ser notados com entusiasmo fora da comunidade negra. Lembro quando começaram a pipocar em 2003 matérias sobre sneakers no New York Times. Uma delas, inclusive, "Sneaker Stories: Following the Trail Of a Cultural Shift", enaltecia a cultura sneakerhead, mas começava relatando saques em uma loja de tênis durante um blecaute. Racismo velado de quem escreveu? Opa.

A onda do hype negro

Virgil Abloh. Foto: Divulgação

Mas aí algo aconteceu. Quase como uma força do destino que agia ali em reparação histórica, vários designers negros emergiram no mundo da moda sabendo da importância dos tênis e usando eles em suas obras do streetwear. Virgil Abloh da Off-White (que antes de morrer era diretor artístico da Louis Vuitton), Kerby Jean-Raymond da Pyer Moss, Olivier Rousteing da Balmain, Telfar Clemens, D'Wayne Edwards, Salehe Bembury, Pharrell Williams, James Whitner da A Ma Maniere... Todos elevaram o hype à décima potência, mostrando a excelência intelectual e criativa negra, e dividindo o tabuleiro de xadrez do poderio sneakerhead. Agora com peças brancas e pretas, com muitos bispos brancos, mas com os reis todos pretos. Faltam ainda as rainhas, que começam a aparecer, mas de forma muito tímida. É o próximo passo.

Jeremy Scott Roundhouse Handcuff. Foto: Divulgação

O ponto fora da curva, infelizmente, é Kanye West. O cara dominava a cena com a Yeezy e começou a entrar em uma onda hitlerista, elogiando o genocida publicamente, e apregoando falas antissemitas que afundaram tudo de genial que ele criou na lama. Ye é um caso mais severo porque ele não escuta ninguém, mas claramente a diversidade nos departamentos das marcas estão impedindo criações como o Jeremy Scott Roundhouse "Handcuff" de 2012. Hoje, a mesma Adidas que agiu rápido no caso do Ye, não deixaria um projeto como esse sair do papel.

Se não fossem os negros não existiria a NBA, não existiria a cultura sneaker derivada dela, não existiria grande parte do streetwear que conhecemos hoje, não existiria marcas de luxo fazendo tênis como o LV Trainer e Balmain Unicorn, e não existiria hype, sneaker disputado, fila, bot... Sem os negros, você, sneakerhead, estaria hoje de sapatênis.