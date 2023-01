Sneakers são tema de hamburgueria em São Paulo

Salão da Sneakers Burguer. Fotos: Diego Ortiz Foto: Estadão

Muitas das melhores ideias surgem em um momento de pressão, quase desespero, quando o cérebro entra em modo de ataque ou fuga. No caso de Ivan Costabile, fundador da Sneakers Burguer, ele atacou com unhas dentes, mais dentes certamente, o vislumbre de ter uma hamburgueria temática de tênis, uma de suas paixões, quando sua vida parecia estar entrado em hidrólise e esfarelando.

Com medo de ficar doente na pandemia e desempregado, já que acabara de sair de seu emprego como representante de vendas da Dickies e Stance, Ivan foi na rua pensar na vida, comprou um hambúrguer perto de casa, gostou, e voltou para dar para o seu irmão provar. Segundo Ivan, foi de Lucas Costabile, o irmão e sócio (que trabalhava na Your ID da Galeria do Rock), a frase que mudou tudo. Lucas disse "é bom, mas o que a gente faz em casa, que não é nem para vender, é igual ou melhor".

Interior cheio de tênis e colecionáveis Foto: Estadão

Na mesma hora a ideia de vender lanches preencheu todos os sonhos dos dois e da mulher de Ivan, Caroline Moura, e eles começaram a correr atrás para que isso virasse realidade. Conseguiram então mil reais emprestado com um amigo, mais mil com um tio e foram comprar uma chapa. Um outro amigo, Cleiton, dono de um food truck que Ivan já havia trabalhado, ajudou a comprar as coisas e ensinou a fazer molho, cebola caramelizada e a usar a chapa.

Um bazar foi organizado pelos três, prática que continua até hoje na rua da hamburgueria, para levantar fundos para fazer os sanduíches. Os tênis clássicos, paixão dos irmãos, logo viraram tema dos lanches, como Air Jordan, Superstar e Gel-Lyte. No dia 13 de junho de 2020 começavam as operações da Sneakers Burguer em um quartinho. Os sneakers recheados de sabor foram saindo e ficando conhecidos. Para ajudar a impulsionar, eles começaram a mandar os sanduíches para famosos e programas de TV, como o do ex-jogador Neto na Bandeirantes. Na primeira semana eles já estavam vendendo a média de 150 lanches por dia.

Fachada em forma de caixa de AJ3 Foto: Estadão

Sucesso chamou a atenção de investidores

Quatro meses depois, com o nome da hamburgueria já circulando entre os sneakerheads, os sócios investidores Júnior e Gisele apareceram querendo criar um uma loja física, grande, para receber os clientes apaixonados pelos lanches e pelos tênis. E pouco mais de um ano depois do primeiro sanduíche vendido, a loja da Sneakers Burguer na Vila Santo Estefano, próxima à Avenida Ricardo Jafert, na Zona Sul, estava pronta, com sua indefectível forma de caixa de Air Jordan 3 e com a mesa de sola waffle da Vans.

Novo choripan do cardápio Foto: Estadão

Hoje a marca tem duas lojas, incluindo uma franqueada no Tatuapé, que acabou de reabrir após reformas. O cardápio também sofreu sua primeira reformulação desde o lançamento, incluindo novos tipos de lanches, como um choripan tipicamente argentino. E há ainda, para o público 18+, milk shakes alcoólicos usando Jack Daniel's e Amarula.