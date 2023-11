Studio 78 quer se firmar como ponto de experimentação da geração Z

Loja da Studio 78 na Avenida Paulista Foto: Studio 78/Estadão

Quando o Grupo SBF, controlador da Centauro e Fisia, que é a distribuidora da Nike no Brasil, anunciou a criação do Studio 78, o mercado ficou com algumas dúvidas. A Studio 78 seria um hub de vendas só da Nike? Um concorrente para Artwalk e O’Store? Ou algo mais segmentado para o público sneakerhead e street como a Guadalupe, Your Id e Maze? A pop-up store inaugurada em agosto na Avenida Paulista e que se despede do público agora em dezembro, no entanto, eliminou essas dúvidas ao revelar um conceito diferente, mais voltado à experimentação, não só de roupas, mas de vida, com dança, música, oficinas, aulas e até uma quadra de basquete liberada para o público jogar.

Em entrevista exclusiva para o Sneakerverso, Renato Aguiar, gerente-geral do Studio 78, conta a origem do negócio e quais os planos para 2024.

SNKV: Renato, para começar, o que motivou a criação da Studio 78 e qual é o seu principal objetivo?

RA: A Studio 78 nasceu com a missão de ressignificar o mercado de moda casual. Nosso foco está na curadoria de produtos, valorizando marcas renomadas, mas direcionando nossas ações para a audiência da geração Z, buscando oferecer uma experiência única por meio de ativações. O ponto na Avenida Paulista é uma mistura de espaço de venda e experiência, onde dança e diversidade são elementos-chave.

SNKV: Pode falar um pouco mais sobre esses elementos-chave, dança e diversidade?

RA: O Studio 78 tem sua base na dança urbana, sendo um pilar fundamental. Além disso, defendemos a bandeira da diversidade, refletida até mesmo em nosso site, que não tem navegação por gênero. Queremos que todos se sintam representados, e a diversidade é um valor central para nós.

SNKV: Qual é a visão da Studio 78 em termos de produtos e marcas parceiras?

RA: Nossa visão é construir um mix ideal de produtos desejados, mas que também sejam importantes e reforcem nossa posição. Somos uma multimarca do grupo SBF e pretendemos continuar assim, valorizando tanto marcas grandes quanto menores, como Piet, Huf e Stance. Queremos evitar a dependência de uma única marca e garantir que nenhuma seja a protagonista.

SNKV: E quanto à experiência oferecida pelo Studio 78, especialmente no ponto da Avenida Paulista?

RA: O ponto na Paulista é um ponto de encontro para diferentes públicos, unindo estilo, moda e esporte. Oferecemos desde campeonatos de basquete até aulas de dança de diversos ritmos, como hip hop e robot, além de eventos e ativações ligadas à cultura urbana.

SNKV: Vocês têm planos para o futuro, em termos de expansão ou mudanças na abordagem?

RA: Estamos explorando caminhos, considerando a loja física de forma mais leve. Somos uma operação enxuta, nascida dentro do grupo, e temos até o final do ano para absorver aprendizados e definir nossa estratégia para o físico. Queremos ser diferentes o suficiente para nos destacarmos, e estamos cientes da força de competidores como Artwalk, Maze e YourID.

SNKV: Pode falar sobre as próximas ativações e eventos planejados?

RA: Estamos envolvidos em eventos de tênis, lançamentos de marcas internacionais e até competições de dança. Queremos que tudo que fazemos se torne conteúdo, sendo a base da nossa identidade.

*A loja acabou de receber recentemente um evento da JadeJade, marca de Jade Picon, o que reforça este apelo com a geração Z.

SNKV: E por que o nome Studio 78?

RA: O nome resume bem quem somos. O “Studio” está relacionado ao local de criação, e o “78″ marca a contagem da coreografia de dança, representando os números 5, 6, 7, 8. Isso reflete nosso compromisso com a dança desde o início.