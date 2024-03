Tênis da fadinha Rayssa Leal é confirmado no Brasil

Nike Rayssa's Dunk SB Foto: Nike/Estadão

Era uma vez uma fada chamada Jhulia Rayssa Mendes Leal, nascida no vilarejo de Imperatriz do Maranhão, bem distante do Reino do Skate da Califórnia. Sua magia para o skate já havia aflorado desde muito cedo, com um poder tão grande que dificilmente seria superado por outra fada. Mas ainda faltava ela ser aceita em uma grade academia de talentos. Foi quando Lilian Leal, em 7 de setembro de 2015, resolveu filmar o grande poder de sua filha e jogar no caldeirão da internet. O talento de Rayssa foi logo notado pelo mago supremo Tony Hawk, que aumentou suas asas, lhe dando a abertura que faltava para a fadinha mais amada do Brasil brilhar, se tornar a mais nova medalhista olímpica da história do País e, agora, ter sua própria versão de um tênis, o Nike Rayssa’s Dunk, que começa a ser vendido dia 19 por R$ 899,99.

O Nike Dunk SB, que tem esta sigla por causa de Sandy Bodecker, que revolucionou a divisão de skate da marca quando foi nomeado chefão de tudo em 2001, é um dos tênis mais conceituados para a modalidade, e são poucos, muito poucos, os atletas que têm versões do SB com seus nomes. Justamente por isso Rayssa trabalhou para deixar sua versão do tênis o mais pessoal possível, trazendo símbolos de suas contribuições inovadoras para o skate competitivo, bem como seu desejo de ultrapassar limites.

O tênis tem cabedal em couro branco com sobreposições em camurça com uma textura em relevo de pistas de skate profissional. O swoosh é de couro com as cores lilás e azul em alternância. No meio do pé o couro é prensado com vários smiles, mesmo símbolo que vai nos dubrae e na parte interna da língua do Dunk. Os smiles são homenagens ao sorriso de Rayssa, que sempre chama a atenção em todas as fotos da atleta.

Desenho foi aprovado em concurso

Outros detalhes são o nome da Rayssa na língua e uma asa de fada formando a letra R nas laterais de fora do calcanhar. Esta mesma asa vai na palmilha direita, e na esquerda o símbolo da Nike SB. O esquema de cores, por sua vez, foi pessoalmente escolhido por Rayssa, representando as cores que ela mais gosta. Os outros elementos também foram aprovados por ela, mas surgiram de um concurso interno de design da Nike.