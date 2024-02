Puma Scoot Zeros x Cheetos Foto: Puma/Estadão

O promissor novato da NBA, Sterling “Scoot” Henderson, que defende o Portland Trail Blazers, já botou os pés na liga americana com um tênis de assinatura, o Scoot Zeros, que trouxe um pouco a extravagância de sucesso de outro Puma, o MB de LaMelo. Menos de um ano depois o tênis já ganha uma collab super pop, com a Cheetos, o salgadinho da Pepsico mais famoso do mundo.

O Scoot Zeros x Cheetos será lançado globalmente dia 16 de fevereiro e chega ao Brasil logo na sequência por R$ 1.099,99. Segundo a Puma, a autêntica cor laranja do salgadinho se entrelaça ao mantra pessoal de Henderson, “Overly Determined to Dominate (O.D.D) - Excessivamente Determinado a Dominar”. E à icônica pelagem de Chester Cheetah, mascote de Cheetos.

Em termos de tecnologia de jogo o tênis tem a espuma PROFOAM para amortecer a aterrissagem e impulsionar os dunks e apresenta o distintivo formstrip da Puma, reforçado para maior durabilidade. Além de um revestimento altamente resistente ao desgaste e uma sola de borracha ultra antiderrapante para maior tração em quadra. A sola tem o desenho muito similar ao do MB.3.

A collab, uma continuação da cw Georgia Peach, destaca o logotipo “S” de Scoot na língua e uma mini formstrip, a tira logo da Puma, adicional no calcanhar medial, simulando uma chama para se conectar ao Flamin’Hot da Cheetos. Aliás, há um filme muito bom na Star+, “Flamin’ Hot: O Sabor Que Mudou a História” que conta a história da criação deste salgadinho.

Suede, RX e roupas estão na lista

Além do Scoot, a coleção terá um RX e um Suede, e um boné em edição limitada e algumas peças de vestuário, incorporando toda a identidade visual de Cheetos.

