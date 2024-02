Umbro lança chuteiras do Ano do Dragão no Brasil

Umbro Pro 5 Dragon Year Foto: Umbro/Estadão

A Umbro inaugura seus lançamentos de 2024 no Brasil com uma novidade carregada de energia: o novo pack Dragon Year. Em sintonia com o Ano do Dragão nas culturas asiáticas, a marca mergulha nesse universo para apresentar duas novas variantes da consagrada chuteira para futsal, a Pro 5.

As chuteiras do pack Dragon Year já estão à venda no site da marca e lojas parceiras, em quantidade limitada, por R$ 649,99 para o modelo Pro 5 e R$ 549,99 para o Pro Challenge, ambos acompanhados de embalagem especial e opção de cadastro extra para personalização.

Celebrando a simbologia do dragão chinês clássico, a Pro 5 exibe uma colorway toda vermelha, realçada por detalhes em dourado e branco, incluindo o símbolo da Umbro. A inscrição caligráfica chinesa que representa "Dragão" adiciona um toque de autenticidade. Equipada com a Tecnologia Bump, a Pro 5 tem composto de EVA texturizado na sola, entressola e palmilha, oferecendo amortecimento de ponta a ponta e redução do impacto nas articulações.

PRO Challenge para tênis de sair

O segundo modelo, Pro Challenge, recentemente lançado pela Umbro, une estilo e funcionalidade com uma estética que dialoga com o streetwear. Totalmente preto, com detalhes em vermelho e dourado, a chuteira ostenta um cabedal assimétrico, combinando camurça natural e material laminado com costuras de reforço estrategicamente posicionadas.

A entressola de EVA ultramacia e a sola do tipo “caixa” em borracha translúcida antiderrapante garantem conforto e aderência. Ambas as chuteiras exibem desenhos clássicos do dragão chinês no cabedal e na sola, celebrando o Ano do Dragão de maneira esteticamente equilibrada.

Eduardo Dal Pogetto, diretor de marca da Umbro no Brasil, destaca a inspiração por trás do Dragon Year: “O Ano do Dragão está intrinsecamente ligado à disposição e crença em alcançar objetivos, mesmo os aparentemente impossíveis. Buscamos transmitir todo esse conhecimento e força para uma chuteira de alto nível, pronta para ser incorporada pelos atletas mais habilidosos e inteligentes das quadras, trazendo o ‘dragão’ para dentro de cada um.”