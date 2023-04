Vans e Haribo lançam no Brasil coleção cheia de ursinhos e cores

Coleção Vans x Haribo. Foto: Vans/Divulgação

Dividida entre escolher doces ou travessuras, a Vans decidiu pelos dois. Após lançar no mercado assustadoras coleções de filmes de terror e da série "Stranger Things", chegou a hora do doce, em uma collab com a Haribo, a marca de balas de gelatina mais famosa do mundo. O lançamento, com alto teor de calorias pop, tem três tênis para adultos e um infantil, três moletons e três camisetas, tudo bem colorido e brilhante, como as embalagens da centenária empresa alemã de balinhas. As vendas no Brasil começam quarta-feira (26) às 11h.

Vans Sk8-Hi Haribo Black. Foto: Vans/Divulgação

O produto mais caro é o Sk8-Hi por R$ 599,99. O tênis traz o slogan da marca "Crianças e adultos adoram o mundo feliz da Haribo" escrito em dez idiomas diferentes nas laterais do cabedal, que mistura camurça preta e azul, com as letras cinza. No calcanhar, um ursinho nos mesmos tons do tênis chama a atenção. Curiosamente, ele tem o preço mais alto e é o mais discreto, talvez valorizando a questão mais generalista da collab.

Vans Slip-On Haribo Goldbears Red. Foto: Vans/Divulgação

Se o Sk8-Hi é mais diet nas cores, o mesmo não se pode dizer dos Slip-on e Old Skool. O Slip-On (R$ 549,99) tem a cor Haribo Goldbears Red. O ursinho vermelho, inclusive, vai em alto relevo em espuma costurado em quase toda a área da ponta do tênis. O interior é em couro bege e o calcanhar tem a imagem de quatro ursinhos de bala.

Vans Old Skool V Haribo Yellow Checkerboard. Foto: Vans/Divulgação

Já o Old Skool V (R$ R$ 499,99) recebeu a cor Haribo Yellow Checkerboard e vários ursinhos gravados em baixo relevo no cabedal em couro brilhante. A entressola tem a inscrição "O mundo feliz de Haribo" em inglês e as sidestripes são verde no pé direito e vermelha no esquerdo. No calcanhar, o pé esquerdo tem escrito Goldbears e o direito, Off the Wall.

Casaco clássico e divertido

Vans x Haribo Hoodie Sky Blue. Foto: Vans/Divulgação

Na linha de roupas, o destaque é o Vans x Haribo Hoodie em Sky Blue (R$ 549,99). Ele traz a logo clássica do ursinho dourado da marca de balas no peito e grande nas costas, com o checkerboard na manga esquerda. "A Haribo está presente em momentos de felicidade e diversão do público infantil, mas também tem como propósito fazer com que os fãs se sintam como criança novamente em uma loja de doces. A colorida e alegre coleção Vans x Haribo inspira o mesmo sentimento", explica o vice-presidente sênior de marketing global corporativo da Haribo, Andreas Kuhnle.