Vans e 'Stranger Things' lançam coleção de tênis e roupas no Brasil

Desde que a Vans mostrou em outubro do ano passado, em suas redes sociais, a coleção que faria com a série "Stranger Things" do Netflix, os mundos sneakerhead e geek brasileiros se juntaram em uma única prece para que os produtos viessem para cá. Depois de um longo período sem notícias da vinda da coleção para o Brasil, a espera finalmente acabou. Estreia no País nesta quarta-feira, dia 18, a collab que chega recheada de produtos.

São três tênis, uma jaqueta, camisas e bermudas, todas com referências claras à série. Uma das silhuetas mais conhecidas da Vans, o Sk8-Hi Reissue chega por R$ 599,99 totalmente imerso no Mundo Invertido do programa. Tem cabedal de camurça, estampas de videiras em alta densidade e uma impressão do Demogorgon refletivo. Já a sola é toda translúcida. Ele também tem versões infantis com preço um pouco menor, de R$ 369,99.

Outro modelo que chama a atenção é o Hellfire Club Style 36, o meu preferido da collab. O tênis é uma obra prima de construção temática, com uma estampa craquelada preta e vermelha nos painéis laterais. Há ainda decalques do checkerboard, caveiras, machados e estrelas do RPG Dungeons & Dragons no cabedal e na entressola desgastada. Tem preço de R$ 549,99 e só está disponível em versão adulta.

Fechando a tríade de sneakers está um Authentic Surfer Boy Pizza que recebeu uma contrastante colorway black- and-White e red-and-checkerboard por todo o cabedal. Finalizado por uma gola em jeans desgastado, desenhos de pizzas, manchas de molho e a inscrição "delivered hot to your door" na entressola. Também apenas na versão adulta, custa R$ 429,99.

Jaqueta é o destaque das roupas

A coleção de roupas é encabeçada pela peça mais cara da collab, a jaqueta Hellfire Club Jean em jeans preto estonado vendida por R$ 999,99. Ela, obviamente, não é barata, mas é o item que mais salta aos olhos de quem não é necessariamente sneakerhead. A peça realmente está muito bonita e tem tudo para ser o artigo mais disputado.

Inspiradas na década de 1980, as camisa Woven Camp e os shorts da collab recriam a atmosfera nostálgica da série, que é totalmente oitentista. As camisetas misturam estampas de arquivo histórico da Vans com desenhos vindos de "Stranger Things" - como Demogorgons na praia - e os shorts de R$ 399,99 completam o look. As camisetas variam de R$ 229,99 a R$ 279,99. A coleção traz ainda um boné por R$ 229,99 e uma meia - o item mais barato - por R$ 99,99.