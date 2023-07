Vans e Vila Sésamo se juntam para lançar uma versão especial do The Lizzie

The Lizzie x Vila Sésamo. Foto: Divulgação

A Vans lança no Brasil, na próxima quinta (13), uma collab que vai inundar de nostalgia o coração dos skatistas mais grisalhos. A coleção Lizzie x Vila Sésamo traz estampada no tênis The Lizzie os rostos bordados dos personagens mais famosos do lendário programa americano, como o Elmo, Garibaldo e o Come-come. O modelo recebeu a colorway Marshmallow, com forro em tom pastel ao redor do tornozelo e cadarços felpudos. Há ainda um pingente peludo em forma de "L" inspirado no alfabeto do programa. Esta versão custa R$ 699,99.

The Lizzie x Vila Sésamo. Foto: Divulgação

Outra cw está disponível, bem colorida, em numeração infantil, com lace e sola verde. Ela é mais barata, com preço sugerido de R$ 499,99. É muito interessante ver uma collab com uma marca tão forte quanto a Vila Sésamo ir para um modelo como o The Lizzie, novato e pioneiro. Esta silhueta lançada em 2022 foi a primeira da Vans projetada por uma mulher, a renomada skatista Lizzie Armanto.

Justamente por isso, o tênis traz perfeitamente em seu signo um espírito de inclusão e inspiração presentes tanto na carreira de Lizzie quanto no seriado de 1969 criado pela TV pública americana NET (atual PBS). Ainda sobre o sneaker, ele tem uma construção vulcanizada com bordas da sola levemente arredondadas para proporcionar uma sensação imediata de conexão com o skate.

The Lizzie x Vila Sésamo. Foto: Divulgação

Fora isso, o modelo vem com a palmilha EcoCush, que aumenta muito o conforto e amortecimento na lixa. E uma biqueira para proteger os dedos de batidas na rampa e reforços em Duracap nas áreas de maior desgaste para aumentar a vida útil do tênis. A Já tradicional sola micro-waffle desta vez tem borracha natural combinada com bioprodutos para melhorar o grip e ao mesmo tempo ser mais sustentável.

Collab também tem camisetas

Coleção Lizzie x Vila Sésamo. Foto: Divulgação

A coleção Lizzie x Vila Sésamo tem ainda as camisetas BF Lizzie x Vila Sésamo na cor Asphalt (R$ 249,99) e Little Lizzie x Vila Sésamo Crew em Marshmallow (R$ 229,99). Este drop do dia 13 com o The Lizzie é o primeiro programado de três. Uma nova coleção com peças inéditas chega ao País no dia 9 de agosto e a terceira em outra data ainda a ser definida.