Vans Half Cab faz 30 anos e ganha versão 92 GTX à prova d'água

Vans Half Cab 92 GTX Foto: Estadão

A vertente utilitária está em alta na moda streetwear. A visão quase apocalíptica que tivemos na pandemia jogou este estilo de roupa para o alto do hype. No skatewear, ela se torna ainda mais onipresente, já que, mais que um estilo, as vestes e calçados de quem anda de skate precisam permitir uma melhor performance na pista. Para celebrar os 30 anos da silhueta Half Cab, a Vans se jogou de cabeça nesta onda utilitária e criou uma versão do modelo à prova d'água.

Batizado de 92 GTX, o novo Half Cab lançado nesta terça (14) por R$ 899,99 tem construção em Gore-Tex, uma membrana de teflon expandido (uma espécie de plástico branco bem fino e com muitos micro-poros) que impede a entrada de água, mas permite a evaporação de suor. Além disso, o modelo teve o cabedal revisado e ganhou contadores de calcanhar moldados, um suporte na língua e um recorte das subcamadas Duracap, que é a parte emborrachada aplicada entre a parte interna do calçado nas áreas de maior atrito.

Foto: Estadão

Fora isso, o 92 GTX tem a foxing stripe dupla mais resistente para melhorar o suporte na hora de andar de skate. A sola também foi redesenhada e ganhou um composto de borracha chamado pela Vans de sickstick, que promete aumentar a durabilidade do tênis na lixa. À prova d'água e mais resistente, o modelo tem a ambição de ser o novo queridinho dos skatistas pelo mundo.

Foto: Estadão

Para isso, o visual também é importante. E o 92 GTX é praticamente all-black, com costuras brancas evidentes e acabamento lateral de padronagem que combina com o checkerboard, a tradicional bandeirinha da Vans. Assim como em outras coleções, a Vans também preparou toda uma linha de vestuário que faz parzinho com o sneaker.

Continua após a publicidade

Coleção de roupas do 92 GTX Foto: Estadão

A coleção de roupas inclui um moletom com capuz e uma calça de moletom com bolso faca lateral e com fechamento em zíper e cadarço para ajuste na cintura. Há ainda uma camiseta de manga curta com o logo Half Cab do lado esquerdo do peito e um boné não estruturado. Todas as peças são pretas, assim como o tênis, e trazem o logo original do Half Cab de 1992.

Antes de 92 veio 89

Foto: Estadão

Como grande parte das boas invenções, o Half Cab surgiu de uma necessidade. Em 1989, a Vans e a lenda do skate Steve Caballero apresentaram o primeiro tênis exclusivo para prática de skate da marca, o Caballero. Para dar mais mobilidade aos pés, os usuários do tênis começaram a cortar o preenchimento do cano alto. A Vans analisou esta verdadeira pesquisa de campo que acontecia em tempo real, agiu rápido e lançou o Half Cab, que foi um sucesso imediato.