Vans lança coleção de 100 anos da Disney no Brasil

A Vans e a Disney uniram forças para celebrar os 100 anos da magia que junta crianças e adultos ao redor do mundo. A coleção abrange uma gama de produtos inspirados nos amados personagens e vilões da Disney, com detalhes minuciosos e referências que remontam aos mais de 100 anos de história. Entre as silhuetas clássicas para adultos e crianças há a Authentic, Old Skool, Sk8-Hi e Knu Skool, bem como opções de vestuário e acessórios, todos adornados com o emblemático logo Disney 100.

O destaque, sem dúvida, é o Knu Skool do vilão Scar, com tons de preto e laranja, cicatriz no painel lateral e as hienas Shenzi, Banzai e Ed no calcanhar. A sola do Knu Skool destaca um retrato de Scar, incluindo seus assustadores olhos verdes. Ela ficou tão bonita que dá vontade de andar plantando bananeira para exibi-la. Custa R$ 699,99.

Outro modelo bem interessante é o Old Skool Stackform na colorway Poison Apple Mahogany. Ele é todo de veludo vermelho tal qual a maçã envenenada dada à Branca de Neve, tem solado plataforma e a inscrição nos calcanhares: “Magic mirror on the Wall/Who is the fairest one of all?”. A resposta do espelho era a Branca de Neve, mas agora poder ser tranquilamente este tênis, vendido por R$ 649,99.

A linha Villains segue com o Sk8-Hi na colorway Villains Multi, todo preto em camurça, que dá boas-vindas aos vilões mais temidos da Disney, como Jafar, Ursula, Scar e Malévola, retratados no painel lateral em tecido do tênis. Este modelo também estará disponível em tamanhos infantis.

A coleção tem também o Disney x Vans OG Family Authentic (R$ 449,99), uma ode a Mickey Mouse e seus amigos. Disponível em duas cw diferentes, o Authentic apresenta obras de arte bordadas de Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pato Donald, Margarida, Pluto e Pateta. A outra cor tem animações que vão desde Moana até o filme Encanto, celebrando o espírito de união da Walt Disney Company.

Vestuário da magia

A coleção não se limita aos tênis, pois inclui peças de vestuário bem interessantes. A jaqueta adulta 100 Club (R$ 1.199,99) é uma bomber clássica em tecido misto de lã, com um patch de chenille inspirado nas jaquetas universitárias americanas e bordado do Mickey. O cardigã 100 Club em Oatmeal (R$ 699,99) apresenta o Pato Donald, Pateta, Pluto, Minnie e Mickey. Para as crianças, o moletom vermelho Funhouse 100 (R$ 479,99) é de algodão e destaca o icônico Mickey Mouse.

A coleção Vans x Disney estará disponível a partir de 10 de novembro no app da Vans e no dia 13 de novembro nos revendedores autorizados, Vans Stores e no site vans.com.br.

