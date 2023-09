Yuool D100 celebra o aniversário de 100 anos da Disney

Yuool D100 Foto: Yuool/Estadão

A marca brasileira de tênis Yuool se une à celebração do aniversário de 100 anos da Disney em seu mais recente lançamento: o Yuool D100. O tênis chega ao mercado em edições numeradas e limitadas, trazendo frases e personagens icônicos do rico legado mágico da empresa centenária aplicados em relevo no cabedal, como o Mickey e o Yoda.

O projeto que culminou no Yuool D100 começou a ser desenvolvido no início deste ano. Entre os elementos que têm como objetivo despertar a magia da collab estão algumas das expressões mais marcantes das histórias da Disney escritas na entressola. Como “To infinity and beyond” de Toy Story, “Ohana means Family” de Lilo e Stitch, “May the force be with you” de Star Wars e “Hakuna Matata” do Rei Leão.

Estas frases emblemáticas que adornam o tênis ajudam a formar a construção minimalista dele, cujo design se desdobra em uma paleta de cores branca, prata e cinza. O Yuool D100 apresenta também a mais nova silhueta da marca, batizada de Urban.

O Yuool D100 não é apenas um tributo à magia da Disney, mas também um testemunho do compromisso da Yuool com a sustentabilidade. Sua sola de EVA verde, produzida a partir de cana de açúcar e borracha, foi projetada para absorver impactos e proporcionar um caminhar suave no dia a dia. O forro do tênis possui propriedades antifúngicas e perfume de aloe vera.

D100 tem acabamento de PET

Além disso, esse par numerado ostenta acabamentos feitos a partir de garrafas PET recicladas, e é entregue em uma caixa de edição limitada, acompanhada de um certificado exclusivo.

A partir de outubro, os amantes da Disney poderão adquirir o Yuool D100 por R$ 649 no site da marca e nas lojas físicas da Yuool, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.