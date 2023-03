Zegna e Norda criam tênis de trilha com fibra biológica mais resistente que o aço

Zegna x Norda 001. Foto: Zegna/Divulgação

As trilhas e montanhas estão enraizadas na construção de marca da Zegna, até pelo nome. Claro que por seu fundador, Ermenegildo Zegna, mas também pela Oasi Zegna, um alpe de Piemonte, Itália, que é o cartão postal de Trivero, cidade onde foi fundada a marca em 1910. Nada mais justo, portanto, que o primeiro tênis não casual vendido pela Zegna seja um modelo de trilha que já chega com materiais gabaritados.

Na verdade, o tênis é um Norda 001, que vem chamando a atenção de corredores profissionais desde que foi criado pouco antes do início da pandemia, em 2020, pelos veteranos da indústria de calçados e fundistas Willamina e Nick Martire em Quebec, Canadá. Agora a Norda junta sua qualidade de construção com a reputação de curadoria da Zegna para criar um modelo altamente grifado, que já está à venda por R$ 3.950.

Para as imagens da coleção os corredores profissionais de trilhas Marlon Patrice, Thea Klaeboe Aarrestad, Koby Pederson, Patrick Stangbye e Adam John colocaram à prova o 001 pelas pesadas trilhas da Oasi Zegna. E o primeiro destaque apontado foi o Dyneema, uma fibra de base biológica que é 15 vezes mais forte do que o aço, na relação peso por peso. O material está por todo cabedal e garante, segundo a marca, estabilidade e flexibilidade com uma durabilidade extrema.

Menos emissões na fabricação

Além disso, 75% da energia usada para fabricar o Dyneema é derivada de fontes de energia renováveis, cuja redução nas emissões de CO2 é o equivalente a retirar quase 13 mil veículos de circulação por ano. O 001 também tem entressola Vibram Litebase e sola Vibram Megagrip, as duas tecnologias de ponta da marca para tênis de trilha, com 30% a menos de peso que o conjunto de solas tradicionais. A Norda se gaba, inclusive, de ter alguns corredores já ultrapassando os 800 quilômetros de uso do tênis, quando a outras marcas projetam seus modelos para 600 quilômetros.

Outro fit entre as empresas, além dos materiais premium, é descrição. Zegna e Norda não são afeitos a logotipias gigantes, e o nome da Zegna vai na parte do cabedal junto ao lace, em 2 cm, e fim. Willamina Martire define bem a parceria: "queremos nos comunicar por meio de ações, e não de logotipos. Esse é o nosso jeito e existe uma espécie de código não escrito que se você sabe que é o nosso tênis, você sabe o que ele é".