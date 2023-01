Cílios postiços magnéticos

Cílios magnéticos (

Desde 2014, a empresa Two One Cosmetics lançou um produto inovador no mundo da beleza, mas como a incrível ideia ainda não é conhecida por todos, estou fazendo esse post para trazer a "novidade" para vocês.

A ideia que surgiu "no chuveiro", como conta a Katy Stoka, fundadora e CEO da One Two Cosmectics, é mega revolucionária e veio para facilitar a vida das mulheres que curtem cílios poderosos.

"Durante anos, eu estava constantemente procurando uma maneira simples de obter grandes cílios. Eu nunca encontrei. Era sempre tão difícil e demorado. Então, um dia, sim, esta é uma história de chuveiro, eu estava no chuveiro e a ideia surgiu.", conta a Katy.

São quatro modelos de cílios que variam dos discretos aos mais volumosos. Veja na galeria abaixo.

Os quatro modelos de estojos de cílios magnéticos. (Imagens Divulgação)

Cada estojo vem com quatro pares de cílios reutilizáveis. O segredo é o seguinte: cada par de cílios vem com um pequeno ímã e, quando os dois são colocados em contato, eles grudam dando um mega efeito no olhar. Simples assim!

Veja melhor no vídeo abaixo.

O melhor de tudo é que não precisa de cola, não suja, não irrita os olhos e ainda é aplicado em poucos segundos.