Cinco razões para investir na 'Pele Fake'

A "Pele Fake" dá charme ao look e virou hit de inverno. (

As "peles verdadeiras" já foram sinônimo de luxo, mas a realidade por trás delas não merece existir. Felizmente, a indústria da moda tem evoluído nesse sentido e, nos dias de hoje, as grandes marcas apresentam na descrição das peças os dizeres faux fur (pele falsa), que sinaliza que o material foi criado sinteticamente para copiar o efeito da pele.

As peles fakes estão sendo cada vez mais aderidas aos looks fashionistas já que elas não têm mais aquela aparência feia, os acabamentos estão cada vez mais naturais e, por vezes, são super macias ao toque.

Look composto com colete de "Pele Fake". (

A street style de inverno fora do Brasil, inclusive nas últimas semanas de moda, mostrou todo o charme que os casacos, jaquetas e coletes de pele fake proporcionam ao look, apresentando-se como uma verdadeira peça-chave do inverno.

Se você ainda não se convenceu de que vale a pena ter uma peça dessas, selecionei 5 RAZÕES que podem mudar a sua opinião.

Look com "Pele Fake" para um dia frio em Barcelona, Espanha. (

NÃO MALTRATA OS ANIMAIS.A principal razão, sem dúvidas, é que diferentemente dos casacos de pele verdadeira, os casacos de pele fake são totalmente produzidos nas indústrias com materiais sintéticos, ou seja, não há nenhum dano ou maltrato aos animais.

AQUECE O CORPO.Acredite, as peles fakes aquecem super bem porque o acabamento por dentro delas geralmente é feito com tecidos térmicos ou mais quentes.

É MACIA E AGRADÁVEL.Procurem por modelos que são macios e agradáveis ao toque. É importante apostar em tecidos confortáveis que além de ter um melhor caimento no corpo, não furam nem incomodam.

DÁ UM UP NO LOOK DE INVERNO.Um casaco, jaqueta, colete ou uma peça com um simples detalhe de pele fake pode garantir um mega efeito no visual de inverno, dando um toque de luxo ou um ar mais fashionista.

CONSCIÊNCIA TRANQUILA.Você pode usar e abusar da pele fake, criar inúmeras composições e ainda ter a consciência tranquila de não está contribuindo para os maus tratos dos animais.

O jogo de sobreposições enriquece a produção. (

Acessórios com detalhes dão um charme a mais. (

SOBRE O LOOK

Para montar este look escolhi a composição Black & White. Blusa de tricot branca, uma jaqueta de brim branca e o colete de pele fake sobreposto. Para a parte de baixo do look, saia bandage preta, meia calça preta e finalizei com acessórios (bolsa, bota e óculos) pretos. Os detalhes dourados da bota e bolsa deram um charme a mais.

Look "Black & White" com casaco de "Pele Fake". (

A bota com detalhes "rock" deu destaque ao look "Black & White". (

O jogo de texturas e detalhes dá vida ao look. (

DICAS EXTRAS

Uma dica interessante é que os pelos longos, além de mais quentinhos produzem um efeito mais luxuoso, mais exuberante, enquanto os pelos mais curtos são ótimos para criar sobreposições.

Os casacos de pele também ajudam a criar efeitos no visual suavizando algumas partes do corpo. Um quadril mais largo, por exemplo, perde a sua atenção para um colete de pelo, já que ele chama a atenção para a parte de cima do look.

(Fotos: Bloguesia)

LOOK ELA & ELE

A combinação dos looks está cada vez mais em alta entre os casais. Dar uma atenção especial neste quesito é mais do que moda e sim uma questão de estilo.

Pensar na harmonia entre o seu look e o do maridão faz toda diferença e é um fator importante, afinal, para as acompanhadas, vale lembrar que o visual de quem está ao seu lado também contribui e muito para o seu.

Não precisa criar looks "Par-de-jarro" (com mesmo tecido e modelo), que apesar de está sendo usado por aí, acho meio cafona e sem criatividade. Mas pensar na harmonia dos tons e das peças é fundamental. O casal precisa combinar entre si, fica estranho ela com uma produção mais glam e ele no total esporte. Portanto, pense nisso!

A harmonia entre os looks do casal é uma questão de estilo. (

Nossa composição variou entre o meu look "Black & White" e o dele "Preto & Marrom". Cores sóbrias que combinam entre sim e provocam um efeito glamoroso.

Pensar na harmonia dos tons e das peças é fundamental para compor os looks de casal. (

Agora é só pôr as dicas em prática e começar a pensar nos próximos looks de inverno.