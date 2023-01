Greenery é a cor do ano 2017

Greenery é eleita a cor de 2017. (

Não foi à toa que o Greenery foi escolhido como a nova cor do ano e se destaca na trend alert 2017, pois a Pantone Inc., sediada em Carlstad, Nova Jersey, USA é uma autoridade em cores há mais de 40 anos. A empresa se tornou mundialmente conhecida através do sistema de medição PANTONE MATCHING SYSTEM e é tradição de fim de ano ela anunciar a cor que comandará as tendências do ano seguinte, fornecendo padrões de cores para a indústria da moda e do design.

Em dezembro a Pantone divulgou a cor do ano 2017, o tom refrescante e revigorante chamado Greenery [ref. 15-0343] que para ela é um símbolo de novos começos "um tom fresco, moderno, amarelo-esverdeado, que evoca os primeiros dias da primavera, quando os verdes da natureza revivem, restauram e se renovam. Uma cor que re-afirma a vida..."

A cor greenery invade o mundo fashion e também as decorações. (Fotos: Instagram Pantone)

O Greenery aparecerá bastante na street style durante todo o ano, então se você curte aproveitar e acompanhar a moda, separe algumas peças na cor e comece a montar looks incríveis cheios de cores e alegria, pois este ano promete.

A diretora executiva do Pantone Color Institute, Leatrice Eiseman, conta que o Greenery é a cor da esperança e da nossa ligação com a natureza. "Ele remete ao que chamamos de palavras 're': regenerar, refrescar, revitalizar, renovar. Toda primavera entramos em um novo ciclo. É algo como olhar para a frente", explica ela.

A cor do ano segue e representa a tendência do Slow Fashion e do consumo consciente que são as grandes apostas da vez. Então comece a refrescar os looks sem medo, investindo na cor do ano que garante um charme a mais em qualquer produção.

Looks e acessórios na cor greenery. (Fotos: Pinterest)

Para quem não é muito fã de looks coloridos, não se preocupe, a sugestão é compor uma produção com tons discretos como de costume e investir apenas em algumas peças ou acessórios na cor Greenery - pode ser um tênis, uma bolsa, uma t-shirt, sapatos, sandálias ou num simples lenço, enfim, pequenos detalhes que fazem grande diferença.