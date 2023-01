Guia de estilo para ter um closet perfeito

Roupas neutras são a grande sacada. (

Qual mulher não sonha em ter um closet cheio de estilo sem muito esforço? Isso é mais fácil do que você imagina, pois, investindo em poucas peças essenciais e em alguns itens extras, o seu guarda-roupa dos sonhos estará completo para você arrasar em várias ocasiões.

Antes de tudo você precisa definir o seu estilo e a imagem que você pretende construir, para a partir daí, entender o que lhe cai bem e o que combina com você. Respeitar a sua essência e ser você mesma é o primeiro passo para estar bem vestida.

Agora você deve estar se perguntando como saber qual é o seu estilo. É simples! Feche os olhos e tente ver a sua melhor imagem em sua mente. Em que tipo de roupa você se imagina? Quais cores você prefere e escolheria? Qual tipo de roupa você veste? Fazendo isso, você irá formar a imagem que lhe representa. Olhe-se no espelho e analise a imagem que você vê.

Você pode ser clássica, esportiva, moderna ou exuberante, ou ainda, pode até mesclar um pouco de cada um desses estilos. Mas o mais importante é identificar o que mais lhe agrada, quem você é e o que te faz bem.

Identifique o seu estilo. (Fotos: Pinterest)

1) A mulher clássica é mais discreta, prefere peças com cortes retos, alfaiataria, cores sóbrias, estampas mais simples e não pesam nos acessórios. Para ela, o menos é mais! 2) Já a esportiva tem um visual mais extrovertido, com mais cores, prefere conforto e, geralmente, gosta de mostrar mais o corpo. Curte a praia, a natureza e tem um visual que combina com esse estilo de vida. 3) A moderna gosta de investir nas tendências e sabe adequá-las muito bem ao seu visual. É super antenada, adora brincar com cores e estampas e tem um estilo bem descolado. 4) A exuberante ousa no salto, decotes, maquiagem e adora investir em acessórios de destaque. Dourado e cores fortes são característicos do seu estilo. Mas o importante é não exagerar, para não passar do sexy para o vulgar.

A segunda dica fundamental é entender que nem toda moda precisa ser seguida. Moda passa, elegância fica, portanto, adaptar a moda ao seu estilo lhe fará muito mais moderna do que simplesmente jogar qualquer peça sobre o corpo.

Entendido isso, agora vamos para os itens essenciais para ter no closet. São peças básicas e indispensáveis para qualquer tipo de mulher. Independente do seu estilo, ter essas peças disponíveis do seu closet facilitará muito a sua vida na hora de se vestir.

Lista de peças de vestuário que são essenciais para ter no closet. (Fotos: Pinterest)

1) Calça jeans de corte reto 2) Saia preta reta 3) Terno preto 4) Cardigã 5) Trench coat 6) Camisa branca de botão 7) Vestido preto clássico 8) T-shirt básica nas cores branca, preta, marinho e alguma com estampa discreta

Os extras que dão charme a mais:

Itens extras que fazem toda diferença na hora de montar seus looks. (Fotos: Pinterest)

1) Jaqueta de couro 2) Calça bege ou cáqui 3) Echarpe ou pashmina 4) Jaqueta Jeans 5) Tênis branco 6) Blusas de alça

Cores das roupas:

O preto e branco são as cores mais clássicas e que nunca erram. O preto vai bem em infinitas ocasiões, é elegante e valoriza o corpo. O branco segue um estilo mais leve, quebra a rigidez do preto e ilumina o look. O mesmo ocorre com os tons claros como o cinza-mescla, bege e pasteis. Se você gosta de cores, o marrom, marinho, verde militar e até mesmo o vermelho bordô são tonalidades que dão muito charme sem cansar o visual. Mas nada impede que você aposte em um tom mais alegre como o amarelo, o verde ou laranja, a dica é usar em pequenas doses, como num acessório, por exemplo.

E por falar em acessórios, são eles que dão charme na produção, ou podem colocá-la toda a perder quando são mal escolhidos. Invista em bons acessórios e em modelos clássicos que são essenciais.

Acessórios certos para ter no closet e não ficar na mão em nenhuma ocasião. (Fotos: Pinterest)

1) Sapatos: Um sapato fechado preto [scarpin]; uma sapatilha [preta ou bege]; uma sandália de salto; uma sandália rasteira; um sapato loafer; e uma bota clássica [sem muitos detalhes] são fundamentais. O ideal é sempre ter a primeira opção preta e depois investir na cor caramelo que é fácil de compor e produz um mega efeito no visual. 2) Clutches: são ideais para sair a noite ou para um evento. Tenha 2 opções, uma preta e outra mais glamorosa. 3) Cintos: Alguns looks pedem um detalhe a mais e um cinto bem escolhido pode fazer diferença. Para evitar erros, também prefira as cores neutras [preto, marrom e bege]. 4) Óculos: Invista em modelos tradicionais que combinam facilmente com qualquer formato de rosto. São eles o aviator; wayfarer; clubmaster e o imortalizado modelo Jackie O. 5) Bolsas: Prefira modelos sem tachas e sem muita informação. Investir em três boas bolsas é suficiente. Uma preta, uma caramelo e alguma de cor [marinho, militar, marrom...]. 6) Lenços: Quando bem escolhidos, podem dá um up no visual. Invista em modelos com estampas elegantes. 7) Joias e Bijuterias: Evite os excessos! Modelos discretos são muito bem-vindos e combinam com todos os estilos. As joias precisam ter versatilidade e devem seguir os conceitos básicos de proporção e equilíbrio. Elas precisam combinar entre si de uma maneira harmônica e ser adequadas a ocasião. Lembre-se, "Joias e bijuterias foram feitas para adornar - e não para fazer você parecer rica." [Coco Chanel]

Fazendo uso dessas dicas e investindo corretamente nos itens essenciais, nos extras e nos acessórios certos, é fácil montar um closet de sucesso e compor inúmeros looks alternando as peças.

Você não precisa ter muito, mas sim, ter o fundamental.