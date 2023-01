Imagem pessoal: Dicas básicas para qualquer ocasião

A boa imagem vai muito além da aparência física. (

Cuidar da nossa imagem vai muito além da vaidade e do gosto pela moda. Uma boa imagem pessoal é composta por comportamentos, hábitos, posturas, ética, conhecimentos, habilidades, mas também pelas escolhas que fazemos no momento de se vestir.

Pensando sobre isso, algumas dicas são válidas e devem ser levadas em consideração para garantir uma boa imagem pessoal independente da ocasião.

Antes de tudo vem o bom comportamento; sem educação não há roupa que te faça elegante e bonita. Tratar o próximo com gentileza, respeito e atenção, falar em tom baixo, pedir licença, desejar bom dia e dizer obrigado, são os fatores mais importantes para a construção de uma boa imagem, o resto é complemento.

Agora pensando na aparência física e na escolha do visual, alguns pontos merecem destaque e uma atenção a mais.

Modelos de looks elegantes e sem exagero.

COR DA ROUPA

Não sabe qual cor de roupa usar? Então aposte em tons claros como o branco, cinza, bege ou nos famosos tons pasteis, que são leves, passam uma sensação de higiene e não "pesam" o visual. O preto também nunca faz feio e é marcado por sua elegância. Dependendo da ocasião, pode ser a melhor escolha.

TIPO DE ROUPA

Outro ponto fundamental diz respeito ao estilo das roupas. Vista-se adequadamente para o ambiente e ocasião. Roupas muito justas, curtas ou decotadas podem passar do sensual para o vulgar muito rapidamente. Portanto, tenha muito cuidado!

ACESSÓRIOS

Aposte em acessórios mais delicados, o exagero não é bem-vindo. A discrição e o minimalismo não erram e nunca saem de moda. Se estiver sem muita inspiração, invista no menos que não tem erro!

CONFORTO

Em qualquer ocasião, prezar pelo conforto te deixará ainda mais linda. Peças pesadas em locais ou dias quentes te fará transpirar e pode colocar seu look todo a perder. Já peças inadequadas para locais frios, te deixarão desconfortável e inibida. Roupas e sapatos apertados fazem com que você não aproveite o momento e não te deixam a vontade para se comportar de maneira elegante. Sair descalça de um evento ou ficar encolhida no canto por vergonha da roupa que descosturou ou porque o zíper quebrou, é super over. Então, pense nisso antes de escolher as peças.

Acessórios discretos e delicados são sempre uma ótima escolha.

CABELO

Sempre limpo! Não tem nada mais deselegante do que cabelo com aspecto de sujo e oleoso. Cabelos limpos, cheirosos e sedosos são sempre bem-vindos, mesmo que você não invista em nenhum penteado elaborado. Lave, seque, faça uma rápida chapinha e em poucos minutos o problema estará resolvido. E se o tempo estiver muito curto mesmo, existem umas versões de shampoo à seco que quebram um galho nestes momentos, minimizando a oleosidade dos fios e eliminando odores, mas sair de cabelo sujo é que não dá!

UNHAS

NUNCA deixe esmalte descascando, isso dá um aspecto de desleixo, preguiça, sujeira e não passa uma boa impressão. Limpeza e organização dizem muito a respeito de uma pessoa. Existem uns lencinhos removedores de esmaltes que são fáceis de levar na necessaire, tenha sempre por perto. Não se preocupe, é melhor deixar as unhas naturais a deixar descascadas.

PERFUME

Nada melhor do que sair cheirosa. O cheiro conquista, deixa lembranças e, por incrível que pareça, faz parte do seu look. Mas o exagero pode não agradar, principalmente se você gosta de fragrâncias mais doces. Lembre-se, gosto é muito pessoal, então nem sempre o seu perfume agradará a todos, evite o exagero para não incomodar!

E por fim...

SORRISO

O sorriso é o cartão de visitas, por isso faça bom uso dele, abuse dessa "maquiagem" que deixa qualquer pessoa mais bonita. A simpatia abre portas, contagia o ambiente e as pessoas. Pense nisso!

A simpatia e gentileza com o próximo são fatores importantes.

Enfim, o que é mais interessante no ser humano é a capacidade de evoluir, tanto nos seus comportamentos, costumes, como também com a sua imagem. Cada detalhe faz grande diferença e por mais que você pense que não, a nossa aparência fala por nós, é capaz de transmitir confiança, conquistar pessoas e abrir portas para novas oportunidades.

Elevar a autoestima e a autoconfiança são consequências positivas quando adotamos bons costumes. Faça um ótimo proveito dessas dicas, construa uma boa imagem pessoal e viva os benefícios que essa prática lhe trará.