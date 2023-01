Blusa produzida pelo estilo Slow Fashion. (

A moda está sempre mudando, certo? Errado! Você pode até achar que esta afirmação é um grande erro, mas ao final, irá entender que não.

Se formos procurar conceitos de moda veremos que MODA (substantivo feminino) significa 1. Uso passageiro que rege, de acordo com o gosto do momento, a maneira de viver, de vestir etc.; 2. Estar na moda, estar em voga, ser geralmente usado...

Mas aí eu lhe pergunto: O que é "geralmente usado", necessariamente, deixa de ser usado? Claro que não!

Para estar "na moda" você não precisa usar determinadas peças que a mídia e a indústria Fast Fashion jogam - diariamente - no mercado, impondo o seu uso. Não! Estar na moda é simplesmente estar bem-vestida, ter bom gosto, criatividade, bom senso para compor o seu próprio estilo e, principalmente, ter consciência do que se está vestindo.

CONSCIÊNCIA, é justamente neste ponto que a Slow Fashion entra. O termo slow aplicado à moda, significa muito mais do que a sua tradução literal, é uma alternativa à produção em massa, um movimento sustentável que vem ganhando força e sendo cada vez mais adotado pelo mundo.

Na contramão da indústria Fast Fashion e das tendências que duram uma só estação, várias grifes investem em peças desenvolvidas sem pressa e de forma sustentável, geralmente confeccionadas - não em grandes fábricas - mas em ateliês que contam com profissionais que trabalham manualmente em cada peça, do início ao fim.

Mas a Slow Fashion e o seu valor não são novidades. A prova disso são os antigos ateliês de costura, o tricô e o crochê feito pelas nossas bisavós - como é o caso dessa blusa que ilustra a matéria que foi confeccionada pela minha bisavó paterna para a minha mãe, em 1983. Uma confecção que ultrapassou décadas, gerações e tem um grande valor, não apenas afetivo, mas à prova do tempo, pois passados 34 anos ainda possui a qualidade intacta não tendo sido alterada sequer a sua cor.

Peças de vestuário ou acessórios de modelos clássicos e tradicionais nunca saem de moda, jamais perdem a elegância, são eternas, discretas e confortáveis.

Ao contrário da Slow Fashion, a produção em massa da Fast Fashion oferece preços muito baixos e inúmeros lançamentos e coleções, o que normalmente constrói uma imagem da moda como algo descartável e um consumo excessivo, que traz um preço oculto para o meio ambiente e para os trabalhadores da cadeia de produção.

O que usamos sobre o nosso corpo é tão importante quanto o que comemos! Precisamos despertar para essa verdade e ter consciência sobre um consumo sadio em todas as suas formas.

A moda pode ser muito mais do que gastar, comprar e seguir tendências a todo custo. Moda é muito mais do que isso, e entender a necessidade do consumo consciente e sustentável reconhecendo que os impactos das nossas escolhas afetam o ambiente e as pessoas envolvidas na cadeia de produção, é o primeiro grande passo para a evolução da nova era da moda.

O "lento" do slow não significa velocidade, mas sim uma visão de mundo moderna, que promove a produção que não polui o meio ambiente, não escraviza mão de obra e não é descartável. Portanto, a dica é montar um closet atemporal, elegante e duradouro que, sem dúvidas, você estará sempre bem vestida.

Que tal dar os primeiros passos e começar a adotar um estilo de vida Slow Fashion?