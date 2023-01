‘The Last of Us’ tem o melhor lançamento da HBO Max na América Latina

The Last of Us alcançou o posto de estreia mais assistida da HBO Max na América Latina. O primeiro episódio foi lançado no último domingo, 15, e superou outros sucessos da plataforma como A Casa do Dragão e Euphoria (2ª temporada).

A série é estrelada por Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie) e está com 96% de aprovação do público, segundo o Rotten Tomatoes. Criada por Neil Druckmann e Craig Mazin, a produção é baseada no jogo de sucesso que carrega o mesmo nome.

A trama se passa em um cenário pós-apocalipse e mostra a luta de Joel e Ellie pela sobrevivência, atravessando os Estados Unidos e enfrentando ameaças que aparecem pelo caminho.

Os novos episódios de The Last of Us serão lançados sempre aos domingos, a partir das 23h, na HBO Max.