7 séries para maratonar depois da 2ª temporada de ‘Young Royals’

Publicidade

A segunda temporada de Young Royals já está entre nós. Os seis novos episódios da série sueca chegaram à Netflix nesta terça-feira, 1º, após um ano e meio de espera.

A história segue o príncipe Wilhelm (Edvin Ryding) que, depois de se envolver em diversas polêmicas, é enviado para um colégio interno.

Leia também Imelda Staunton aparece como Rainha Elizabeth II em teaser de ‘The Crown’

Lá, ele desenvolve uma relação com Simon (Omar Rudberg), um menino de origens muito diferentes das dele, e começa a questionar a forma como deve agir por fazer parte da realeza.

Após o lançamento, o título da produção ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter e muitos fãs compartilharam suas reações com as principais cenas e com a conclusão da temporada.

Pensando nisso, preparamos uma lista com sete séries que retratam temas parecidos com Young Royals, como representatividade, adolescência e amor, para aqueles que já estão sentindo falta da trama:





Continua após a publicidade

Heartstopper (2022 - Atual)

A série baseada nos quadrinhos da inglesa Alice Oseman fez muito sucesso assim que chegou à Netflix e, assim como Young Royals, fala muito sobre a descoberta da sexualidade, porém sob uma ótica mais leve.

A trama segue Charlie Spring (Joe Locke), um menino que sofreu bullying na escola após terem descoberto que ele é gay. Ele conhece Nick Nelson (Kit Connor), estrela do time de rugby e supostamente hétero. Eles desenvolvem uma forte amizade e, aos poucos, percebem que estão se apaixonando.

A primeira temporada de Heartstopper está disponível na Netflix desde abril, mas as próximas duas próximas temporadas já foram confirmadas pela plataforma de streaming.





We Are Who We Are (2020)

Continua após a publicidade

We Are Who We Are é uma minissérie criada por Luca Guadagnino, o diretor de Me Chame Pelo Seu nome (2017), e está disponível na HBO Max. A produção trata de temas como o primeiro amor e a adolescência em um cenário incomum.

A trama acompanha Fraser (Jack Dylan Grazer) e Caitlin (Jordan Kristine Seamon), dois americanos de 14 anos de idade que vivem com os pais em uma base militar norte-americana na Itália.

Quando os dois começam a se aproximar, a tensão entre o pai de Caitlin, um militar de perfil conservador, e a mãe de Fraser, a nova comandante assumidamente lésbica, passa a crescer e gerar mais problemas para os jovens que já sofrem com o ambiente em que vivem.





Heartbreak High: Onde Tudo Acontece (2022-Atual)

A série Heartbreak High: Onde Tudo Acontece chegou em setembro na Netflix e já foi renovada para a segunda temporada. Na linha de outras produções desta lista, ela tem muita representatividade e aborda temas como sexualidade, amor e amizades.

Continua após a publicidade

Tudo começa quando Amerie (Ayesha Madon) e Harper (Asher Yasbincek) decidem registrar uma espécie de mapa mental dos relacionamentos de toda a escola em um muro do colégio.

Contudo, as coisas começam a sair do controle quando Amerie repentinamente corta os laços com a amiga e Harper acaba levando toda a culpa pelo ocorrido.





Skins (2007 - 2013)

Todo adulto que passou a adolescência no final dos anos 2000 já ouviu falar de Skins. A série conta com seis temporadas, divididas entre três “gerações” de personagens, e foi ao ar entre 2007 e 2013.

A produção retrata a vida de adolescentes de 16 a 18 anos em uma pequena cidade da Inglaterra em meio a questões sobre sexualidade, o uso de drogas e transtornos de personalidade e alimentares.

Continua após a publicidade

O seriado foi responsável por lançar atores como Dev Patel, Daniel Kaluuya, Kaya Scodelario e Nicholas Hoult. Atualmente, todas as temporadas estão disponíveis na Netflix.





Elite (2018 - Atual)

Misturando mistério, intrigas e relacionamentos, a série espanhola Elite conquistou muitos fãs desde que chegou à Netflix em outubro de 2018. Desde então, cinco temporadas já foram lançadas.

Tudo começa quando três alunos de baixa renda são transferidos para o colégio de elite Las Encinas. Contudo, a série mistura passado e presente para mostrar os eventos que levaram ao assassinato de Marina (María Pedraza).

A trama da série já enfrentou muitas reviravoltas e mudanças de personagens desde seu início. Em 19 de novembro deste mês, a sexta temporada estreia na plataforma de streaming.

Continua após a publicidade





Sex Education (2019 - Atual)

Com um tom cômico e divertido, Sex Education aborda assuntos como educação sexual, diversidade e amadurecimento de forma a quebrar tabus criados pela sociedade.

A série segue a história de Otis (Asa Butterfield), um jovem que, apesar da inexperiência, começa a cobrar por conselhos sobre sexo em seu colégio com base no conhecimento de sua mãe, que é terapeuta sexual.

O seriado já tem três temporadas disponíveis na Netflix e a quarta, que mostrará os personagens já na faculdade, está em processo de produção.

Continua após a publicidade





Euphoria (2019 - Atual)

Série que rendeu dois prêmios Emmy de melhor atriz a Zendaya, Euphoria é uma produção da HBO, criada por Sam Levinson, muito aclamada pela crítica.

A trama tem como protagonista a jovem Rue, uma garota de 17 anos que luta para manter a sobriedade após sofrer uma overdose. Ela conhece Jules (Hunter Schafer), uma menina trans que é nova no colégio, e as duas passam a compartilhar segredos e desenvolver uma forte relação.

A história das duas se converte com a de outros personagens da série, construindo um enredo que trata do vício, sexualidade, descoberta da identidade e situações típicas e atípicas da adolescência. As duas temporadas estão disponíveis na HBO Max.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais