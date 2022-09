‘A Casa do Dragão’: Milly Alcock conta querer atuar em algo ‘completamente diferente’ após a série

A série A Casa do Dragão, da HBO, acompanhou a popularidade de Game of Thrones, sendo muito comentada nas redes sociais após o lançamento dos episódios semanais. Para alguns atores, porém, lidar com o sucesso da produção pode não ser tarefa fácil.

Foi o que aconteceu com Milly Alcock, atriz de 22 anos e intérprete da personagem Rhaenyra Targaryan. Ela, que faz seu primeiro trabalho de grande difusão na televisão, contou querer fazer algo “completamente diferente” após o fim da série.

“Ultimamente, não tenho vontade de estar em outra franquia ou uma grande série. Quero fazer algo bem íntimo e pessoal”, disse a atriz em entrevista à revista norte-americana Nylon.

Ela afirmou que se inspira na carreira de Paul Mescal, ator da série Normal People. “Quero uma carreira longa e fazer isso de forma inteligente”, revelou.

Milly Alcock como a princesa Rhaenyra Targaryen em 'A Casa do Dragão'. Foto: Ollie Upton/HBO

Durante a entrevista, ela ainda contou sobre a dificuldade de lidar com a fama após o sucesso da produção. “Estou tentando não olhar e não me envolver com isso porque não me beneficia. Isso só me deixa incrivelmente ansiosa”, afirmou.

Milly disse que ver seu rosto constantemente nas redes sociais é “extremamente exaustivo”. “Eu não sei como as socialites do mundo conseguem fazer isso. Está me enlouquecendo. [A internet] é um espaço incrivelmente difícil de se navegar para mim”, relatou.

Continua após a publicidade

A atriz contou que o que torna a experiência ainda mais difícil é não encontrar nem conviver com pessoas que passaram pelo mesmo que ela. No seu círculo social, nenhum dos amigos ou familiares dela trabalham no meio artístico.

“Todos os meus amigos são ‘muito normais’, vão para a universidade e fazem coisas bem básicas, e minha família não é ligada às artes, então é estranho. Parece que alguém abriu a caixa de Pandora e você está apenas olhando através do espelho”, afirmou Milly.

A Casa do Dragão é um prequel de Game of Thrones, se passando 200 anos dos acontecimentos de GOT. A série estreou em agosto na HBO e HBO Max e os episódios estão sendo exibidos todos os domingos até o dia 23 de outubro.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais