‘A Escola do Bem e do Mal’: Netflix divulga trailer de filme que ‘altera’ contos de fadas

A Netflix divulgou, nesta terça-feira, 13, o trailer de A Escola do Bem e do Mal. Baseado na série de livros homônimos de Soman Chainani, o longa promete reinventar as histórias de contos de fadas.

A trama segue Sophie e Agatha, melhores amigas que precisam lutar por lados opostos. As duas são levadas a uma escola mágica que treina aspirantes a heróis e vilões para proteger o equilíbrio entre o bem e o mal.

'A Escola do Bem e do Mal' é estrelada por Sophia Anne Caruso e Sofia Wylie Foto: Gilles Mingasson/Netflix

Com direção de Paul Feig, o filme é estrelado por Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Kerry Washington e Charlize Theron. Além delas, a produção também traz a voz da atriz Cate Blanchett como A Narradora.

A Escola do Bem e do Mal estreia no dia 19 de outubro no catálogo da Netflix.

Assista ao trailer: