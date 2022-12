‘A Fazenda 14’: Bia Miranda, Bárbara Borges e Iran Malfitano são os finalistas do reality

Os finalista do reality A Fazenda 14, da Record TV, foram definidos na noite desta terça-feira, 13. Bia Miranda, Bárbara Borges e Iran Malfitano escaparam da roça e farão a grande final.

Pelé Milflows foi o último eliminado, com apenas 5,88% dos votos - lembrando que, em A Fazenda, sai o peão que receber a menor quantidade de votos para permanecer na casa.

Leia também Dra. Deolane deixa ‘A Fazenda’ após sua mãe ir para a UTI

“Que legal que foi conhecer o seu jeito. No começo, quando você pensou em desistir, confesso que fiquei com um pouco de ‘ranço’”, brincou a apresentadora Adriane Galisteu na saída do cantor.

Ela agradeceu à participação de Pelé, cujo nome verdadeiro é Maurício, e completou: “Você foi um peão exemplar. Você deu um show. Eu precisava te dizer isso”.

Conheçam os nossos finalistas da Fazenda 14! 👑 #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/6J3rzjztCl — A Fazenda (@afazendarecord) December 14, 2022

Após a eliminação, os finalistas foram presentados com uma festa que contou com a participação dos ex-integrantes do reality. Entre eles, Thomaz e Tati Zaqui, que oficializaram o namoro que teve início na casa.

Bia, Babi e Iran terão uma noite de descanso antes da grande final, que ocorre nesta quinta-feira, 15. O vencedor é decidido através da votação do público e leva R$ 1,5 milhão para casa.