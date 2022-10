‘A Fazenda 14′: formação da terceira roça é definida

Continua após a publicidade

Na noite desta terça, 4, os participantes do reality show A Fazenda (TV Record) indicaram quatro peões para a formação da terceira roça desta temporada. Deborah Albuquerque, Alex Gallet, Tiago Ramos e Rosiane Ribeiro foram os escolhidos.

Iran Malfitano, que venceu pela segunda vez a Prova de Fogo, recebeu o poder do Lampião antes da votação. Ele escolheu a chama preta e deu a verde para André Marinho, que tinha o poder de trocar um peão da baia por um da sede. Ele, então, substituiu Bárbara Borges por Deborah Albuquerque.

A escolha do fazendeiro Vini Büttel foi Alex Gallet que foi direto para roça. O modelo justificou o voto alegando que por tentar minar suas amizades e inverter suas falas, quer o peão fora da residência. Já Alex se defendeu dizendo que Vini é preconceituoso, xenofóbico, machista e homofóbico, se referindo ao episódio que o fazendeiro o chamou de “gazela”. “Preconceito eu não tolero, enquanto eu estiver aqui não vai descer minha goela abaixo”, disparou o influenciador.

Tiago Ramos recebeu dez votos e está disputando a preferência do público para permanecer na atração. A apresentadora Adriane Galisteu pediu que Iran Malfitano abrisse a caixa preta, que dava duas opções; poder de voto com peso dois ou não votar e ganhar 5 mil reais. O ex-galã de Malhação, no entanto, surpreendeu ao abrir mão do dinheiro e indicou Tiago para berlinda.

O modelo puxou Deborah Albuquerque no contragolpe. Ele alegou que escolheu a participante por uma questão de estratégia. O quarto roceiro foi definido com uma dinâmica de resta um. Mais uma vez, Rosiane Pinheiro sobrou e ganhou o poder de vetar alguém da prova do fazendeiro. Confusa com a dinâmica, a dançarina escolheu novamente Deborah Albuquerque.