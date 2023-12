‘A Fazenda 15′: Radamés e Cézar Black são eliminados em Roça dupla

Em sua reta final para definir o ganhador do programa, os dois eliminados da roça dupla desta quinta-feira, 14, de A Fazenda 2023 da Rede Record foram Radamés Furlan e Cézar Black, com 9,63% e 14,87% respectivamente.

Em suas despedidas ambos os eliminados afirmaram manter sua torcida para que Shayan ganhasse o programa. A dupla disputou a permanência com William Guimarães, o WL, e Tonzão Chagas, que garantiram suas vagas no top 8 do reality.

Cronograma da reta final do reality

Sexta-feira, 15 de dezembro: Prova Especial — os oito peões participam da disputa “A Grande Conquista”. Com quatro duelos definidos por sorteio, os quatro perdedores se enfrentam em uma Roça Especial.

“Já os vencedores [dos duelos] podem ou não ganhar 30 mil, mas quem aceitar o dinheiro vai para a Roça e troca de lugar automaticamente com o seu adversário que perdeu o duelo. Além disso, ao vivo, os 8 peões votarão para definir o 5º roceiro, entre os que ainda não estiverem na roça especial. No fim do programa, será aberta a votação do público e os dois peões menos votados para ficar serão eliminados no dia seguinte”, diz a Record TV em comunicado enviado à imprensa.

Sábado, 16 de dezembro: Eliminação dupla entre cinco roceiros, sendo que seis peões continuam na disputa;

Domingo, 17 de dezembro: Convivência dos seis peões pós-eliminação e a repercussão da última eliminação dupla;

Segunda-feira, 18 de dezembro: Com possibilidade de ganharem prêmios, os peões participam de uma dinâmica para “lavar roupa suja”. Quem ainda estiver no jogo participa de uma Roça Especial, que terá a votação aberta para o público definir os quatro finalistas.

Terça-feira, 19 de dezembro: Eliminação dos dois peões menos votados e a definição dos quatro finalistas;

Quarta-feira, 20 de dezembro: Festa final com a participação de todos os peões. O público vota para definir os 4 finalistas da temporada;

Quinta-feira, 21 de dezembro: Final com a participação de todos os peões da temporada e a revelação do vencedor do reality show.