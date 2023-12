‘A Fazenda 15′: Veja quem são os finalistas do reality show

A última roça da Fazenda 15 aconteceu na noite desta terça-feira, 19. Tonzão Chagas e Lily Nobre foram os últimos eliminados do reality show da Record. A influenciadora recebeu 0,78% dos votos, e o funkeiro apenas 2,15% dos votos.

Márcia Fu, Jaquelline Grohalski, William Guimarães, o WL, e André Gonçalves se consagraram como os quatro finalistas do programa. O grande vencedor que recebe o prêmio de R$ 1,5 milhão será revelado na noite desta quinta-feira, às 22h45 na Record, com apresentações de Netinho de Paula, Chrigor e Márcio Art.

Após Adriane Galisteu revelar os nomes menos votados nesta última roça, os eliminados contaram seus momentos mais marcantes na trajetória do programa. Para Lily, quando ganhou o Lampião do Poder, “Eu precisava muito e fiquei feliz demais de ter ganho”. Para Tonzão, a última Roça em que escapou e comemorou quicando no chão em uma passo antigo do grupo carioca Os Hawaianos do qual fazia parte.

A dupla também indicou quem acreditam que venceria o programa, para Chagas, Jaquelline ganhará o milhão. “Minha torcida é para o W, mas acho que a Jaque ganha esse jogo”. Enquanto isso, Lily segue acreditando na vitória de WL.

Conheça os finalistas da Fazenda 15

André Gonçalves

André Gonçalves venceu a última Prova do Fazendeiro Foto: Reprodução/YouTube/ A Fazenda

André Gonçalves venceu a última prova do peão, que aconteceu na última quinta-feira, 14. Ele é ex-marido da atriz Danielle Winits. O término de André e Danielle é recente e foi anunciado no final de agosto. O artista já esteve envolvido em um processo judicial por não pagar pensão às filhas Valentina e Manuela, frutos de relacionamentos anteriores.

Jaquelline Grohalski

Jaquelline Grohalski Foto: Reprodução/Instagram/@jaquelline

Jaquelline ficou mais conhecida pela sua participação na 18ª edição do Big Brother Brasil, da Rede Globo. Natural de Rondônia, ela era biomédica de formação antes de entrar para o BBB 18. Ela foi a segunda eliminada da edição em um paredão com Mahmoud Baydoun e Gleici Damasceno - a vencedora daquele ano.

Márcia Fu

Marcia Fu cantando no reality show 'A Fazenda' em 2023 Foto: Reprodução de 'A Fazenda' (2023)/Record TV

A ex-jogadora de vôlei Márcia Regina Cunha ganhou reconhecimento internacional nos ano 80, quando fez parte da primeira geração de jogadoras brasileiras que conquistaram destaque em competições internacionais. Sua participação na Fazenda rendeu memes após ela cantar Escrito nas Estrelas e a música voltar às paradas de sucesso.

WL Guimarães

WL Guimarães Foto: Reprodução/Instagram/@wlguimaraess

WL Guimarães é um influenciador com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram. Ele ambém ganhou fama após estar no reality De Férias Com o Ex: Salseiro VIP e ter namorado uma ex-participante da Fazenda do ano passado, Ingrid Ohara.